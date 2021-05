La nueva embarcación de Jeff Bezos es la segunda más grande del mundo y cuesta 500 millones de euros

¿Cuántas veces has querido tener tu propio yate o barco? Ahora, por un momento imagina que lo tienes y que además es el más grande del mundo. La responsabilidad e importancia de este ‘título’ es tan grande como la embarcación en sí misma, por lo que el segundo puesto tendrá algo de importancia.

Justo esa ‘medalla de plata’ es la que tiene Bezos, que cuenta con una fortuna de 181.000 millones de dólares, según Forbes. Ahora, el fundador de Amazon y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin también es dueño de la segunda embarcación más grande del planeta tras la inversión de casi 500 millones de euros, información que reveló uno de los capítulos de libro Brad Stone Amazon Unbound Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire. Se trata de la nueva embarcación más cara del mundo.

La empresa Bloomberg fue la encargada de editar dicho libro, en el que se señalan detalles, secretos y vivencias de Bezos al frente de Amazon, además de mucha información útil en el mundo empresarial.

Desde hace algunos años Bezos estuvo en contacto con la empresa holandesa Oceano, un fabricante de embarcaciones que cuenta con reconocimiento mundial en el sector, y cuyo equipo ha diseñado embarcaciones para personalidades como Steven Spielberg y Vladimir Olegovich Potanin. El fundador de Amazon no se lo pensó y dio paso a la inversión que le coloca en un nuevo podio. Bezos ahora contará con un verdadero coloso en el mar, que ya por tamaño intimida ya que cuenta incluso con un yate de apoyo.

Tres mástiles y una eslora de casi 130 metros conforman este transporte marítimo en el que ahora se moverá Bezos.