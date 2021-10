10 de los 100 mejores restaurantes del mundo son españoles. Te contamos cuáles

The World’s 50 Best Restaurants ha publicado este año su listado de los 100 mejores, como compensación a que el año anterior no se realizó a causa de la pandemia y el cierre de la hostelería, y añadiendo las votaciones de principios de 2020 a las de 2021.

La lista originalmente se elabora en base a los 10 votos de cada uno de los más de 1.000 expertos culinarios, entre los que se encuentran reputados chefs, restauradores, críticos gastronómicos y escritores, que forman parte de la The World’s 50 Best Restaurants Academy. Aunque en esta ocasión excepcional se han combinado.

El anuncio se hizo en dos partes. En la primera parte, publicada el pasado 23 de septiembre, se concentran los 50 primeros puestos, mientras que, en la segunda dada a conocer recientemente, se han hecho públicos los puestos que van desde el 51 hasta el 100, y donde están incluidos 4 restaurantes de localización española más.

En la actualidad, un total de 10 restaurantes españoles están dentro de los 100 mejores del mundo. Y dos de ellos están en el top 5. Nada mal, ¿verdad?

Nos vamos hasta el País Vasco para descubrir el Asador Etxebarri, en Atxondo (Vizcaya), que ocupa el privilegiado número 3 de esta importante lista. A Barcelona con el quinto, un restaurante que ha escalado puestos respecto a pasadas ediciones: el Disfrutar al mando de los chefs Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch.

En los puestos número 14 y 16 están el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz en San Sebastián y el Elkano dirigido por Aitor Arregui en Getaria, respectivamente.

Un poquito más por debajo, en vigésima posición, se sitúa el DiverXO de Madrid de Daviz Muñoz. En el penúltimo puesto de la primera de las listas, en el 49, el Azurmendi, la casa de Eneko Atxa en Larrabetzu.

En la segunda parte del ranking, nada más empezar, nos topamos con el Nerua de Josean Alija, un restaurante bilbaíno que se coloca en el puesto número 53. La costa blanca presume orgullosa del restaurante Quique Dacosta en Denia y de su merecido puesto 74.

Las maravillas que hace Ángel León en el Aponiente del Puerto de Santa María también han sido reconocidas por The World’s 50 Best Restaurants, que le ha concedido un hueco en el puesto 79. El décimo restaurante español de la lista es el Arzak del galardonado Juan Mari Arzak en San Sebastián, en el 94.

Llegados aquí te preguntarás, ¿cuáles son los dos mejores restaurantes del mundo? Dos daneses se han llevado la palma. El Geranium ha sido catalogado como el segundo mejor restaurante del mundo, mientras que el Noma, de René Redzepi en Copenhague ha sido el ganador indiscutible.