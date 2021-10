‘Tales of The Macallan’, un homenaje a los maestros históricos del whisky

El buen whisky es una de las bebidas más codiciadas y prestigiosas del mundo. Algo lo envuelve, quizá un aura histórica relacionada con el elitismo, que lo hace superior a la ginebra, el vodka, el ron…

El whisky nació en Irlanda en el S.XVII de la mano de los monjes, pioneros en su destilación y proceso de elaboración. Paradojas de la vida, rápidamente se extendió por Escocia, que no tardó mucho en convertirse en el país rey del aguardiente. De allí es de donde viene la mayor parte de los que degustamos.

Una de las marcas más reconocidas y admiradas por los amantes de la bebida es The Macallan, que ha anunciado que pondrá a la venta una edición especial a la que ha denominado ‘Tales of The Macallan’. Una botella y un whisky que rinde homenaje a algo a lo que siempre tenemos que volver para avanzar en la vida: nuestros orígenes.

La idea de The Macallan es sacarla en forma de volúmenes que recuerden la figura y el trabajo de los pioneros de la marca. La primera destaca el papel del capitán John Grant en el nacimiento de la marca, quien, cuando volvió de la Guerra de los Tres Reinos, se dedicó a acondicionar las tierras de su mansión para la creación del whisky.

'Tales of The Macallan Vol. I' FOTO: The Macallan 'Tales of The Macallan Vol. I'

La edición incluye también un libro con ilustraciones y explicaciones sobre los diferentes procesos de elaboración de la época. ‘Tales of the Macallan Vol. I’ (así la han bautizado) fue destilado en 1950 y embotellado hace apenas unos meses. Un whisky de malta, es decir, de mayor calidad debido al cereal, el tipo de alambique, su doble destilación y su largo y cuidado envejecimiento que originan un aguardiente de calidad excepcional.

Recordad que el whisky escocés, además de de malta, puede ser también grain, que cuenta con otra mezcla de cereales y cuyo proceso de envejecimiento oscila solo entre los 3 y los 5 años. ‘Tales of the Macallan Vol. I’ saldrá en breve de la licorería y tendrá un precio de unos 80.000 euros.