Cómete Barcelona desde las alturas en el nuevo Casa Luz

Lo hemos comentado alguna que otra vez en estas líneas: hoy en día, el cliente busca que su experiencia gastronómica sea total. Por supuesto, la calidad de los platos será lo que más valore, pero quiere dar con un lugar que se les quede grabado para siempre en la mente. Esto incluye buen servicio, localización, decoración…

Casa Luz, el nuevo restaurante que ha abierto sus puertas en el ático del hotel que le da nombre en Barcelona, reúne todo eso y más: la carta, las vistas, el espacio, el servicio y la buena música en directo hacen que sea un lugar al que siempre apetece volver. Y es, literalmente, para comerse la Ciudad Condal desde las alturas porque su gran apuesta es la gastronomía local.

Casa Luz, Barcelona FOTO: Casa Luz Casa Luz, Barcelona

Tomás Abellán ha diseñado una carta no muy extensa, pero en la que todos los platos son la estrella y dialogan perfectamente con los demás elementos que conforman el carácter de Casa Luz, desde la puesta en escena hasta la banda que toca. La carta de vinos, actual y muy fresca, merece mención aparte por su cuidada selección.

Tartar de tomate, Casa Luz. FOTO: Casa Luz Tartar de tomate, Casa Luz.

Entre sus grandes platos, encontramos su gilda, ideal para abrir el apetito, tartar de tomate con mantequilla ahumada, las papas aliñadas con anguila ahumada o la espectacular tortilla trufada, una de sus grandes estrellas. Tampoco puedes dejar de probar la pesca del día impecablemente hecha a la brasa. Y como final dulce, además de una tarta de queso o un suave brioche con crema, se puede elegir entre una gran variedad de helados del vecino Paral-lelo Gelato. Barcelona total.

Variedad de platos, Casa Luz. FOTO: Casa Luz Variedad de platos, Casa Luz.

En cuanto al diseño del espacio en el que se distribuye el restaurante, ha estado a cargo de Lázaro Rosa Violán, al igual que el resto del hotel situado en la Ronda de la Universitat. Iluminación íntima, elegante, pero juvenil, fresco… En cualquier caso, como podréis comprobar, la grandiosidad la aportan las espectaculares vista que ofrece que la Ciudad Condal, una de las más bellas de España.

Y, no te preocupes, que la experiencia no termina con la comida. Cada Luz cuenta con una carta especial de cócteles para alargar el disfrute de las sobremesas. Imposible que no te convenza.