Ferrari Daytona SP3, el icono con el V12 más potente de la historia

Benedetto Vigna, director general de la empresa, lo anunció hace algún tiempo, sin dejar traslucir nada y posponiendo todo hasta el Mundial. Así, en un momento en el que el mundo del Cavallino Rampante orbita alrededor de Mugello, el centro de gravedad de los medios de comunicación es el Ferrari Daytona SP3, la nueva especial con carrocería targa de la familia “Icona”, a la que dan vida los Monza SP1 y SP2.

Un coche para pocos -ya se han vendido 599 ejemplares por 2.000.000 de euros- que se estrena el fin de semana en que Ferrari celebra las carreras, porque el proyecto se inspira en la competición, y más concretamente en los prototipos de coches deportivos de los años 60.

Las musas se llaman Ferrari 330 P3 y P4, 350 Can Am. El Daytona SP3 tiene un estilo increíblemente futurista, que es la máxima expresión de la mecánica endotérmica pura con el legendario V12 de Ferrari potenciado a 840 CV a 9.500 rpm. Nunca, ni siquiera con el reciente 812 Competizione, se ha llevado este motor tan alto...

Un diseño único

Ferrari Daytona SP3

Mientras que un Ferrari “normal” es una mezcla de cualidades mecánicas de referencia y estilo icónico, una pieza de coleccionista como el Daytona SP3 lleva cada elemento a la enésima potencia..

Un diseño compuesto por líneas sinuosas que crean músculos a veces discretos y otras mucho más acentuados, un desarrollo horizontal del frontal y la zaga, casi como para crear una especie de “abrazo” al habitáculo que no recuerda nada a la producción actual (aunque sí, el frontal es similar al del SF90 Stradale),

“El deseo era inspirarse en un tipo de coche muy particular de la serie Ferrari: los prototipos deportivos. Hicimos una operación similar en el Monza, no una operación de nostalgia. Nos dijimos ‘¿cómo podemos interpretar el concepto de barchetta de forma moderna?’ Así que no es una interpretación moderna ni una operación de diseño retro basada en un modelo específico. Lo que realmente nos entusiasmó fue el concepto de un prototipo de coche deportivo tan fuertemente evocador”, así lo cuenta Flavio Manzoni, jefe de diseño de Ferrari.

Ferrari Daytona SP3

Un diseño potente que prescinde de llamativos apéndices aerodinámicos, incluso móviles, con superficies que combinan la belleza con una labor fundamental de guía del aire, como las puertas que incorporan transportadores de aire en su interior. O la parte trasera, diseñada para garantizar la máxima carga aerodinámica.

Incluso el habitáculo del Ferrari Daytona SP3 ha respirado el aire del automovilismo de los años 60, con asientos integrados en la carrocería, un mobiliario minimalista que no renuncia al monitor digital frente al conductor y a los botones virtuales para manejarlo, junto con otros mandos para la climatización y otras funciones.

Predomina el cuero y la fibra de carbono y, por supuesto, el famoso manettino en el volante para gestionar los diferentes modos de conducción.

El V12 más potente de la historia

Ferrari Daytona SP3

Para un coche de la serie Icona, solo puede haber un verdadero icono de Ferrari bajo la carrocería: el motor V12 atmosférico. No hay electrificación, pero sí el V12 más potente jamás instalado en un coche de Maranello. Sin embargo, no está situado bajo el capó, sino en una posición central-trasera, como en los coches de carreras.

Se trata de una nueva evolución del F140HB del 812 Competizione y recibe el nombre en clave de F140HC, perdiendo peso gracias a las bielas de titanio y otras mejoras, para una reducción del 3% en comparación con el V12 original.

Un monumento al motor endotérmico llamado a impulsar una arquitectura que se inspira mucho en el mundo de la Fórmula 1, con un uso masivo de materiales compuestos y derivados aeronáuticos -como la fibra de carbono T800- para obtener la menor masa posible, garantizando una rigidez estructural extremadamente alta.

El Ferrari Daytona SP3 tiene una velocidad máxima de 340 km/h, pasa de 0 a 100 km/h en 2,85 segundos y alcanza los 200 km/h en solo 7,4 segundos.