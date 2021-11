La nueva versión del clásico Jaguar XJ-C enamora a los más nostálgicos

Carlex Design ha aplicado su magia desde en los grandes turismos hasta en los SUV. En esta ocasión, han tomado la ruta del restomod con el Jaguar XJ-C.

El XJ-C es uno de los modelos menos comunes de Jaguar. En tres años, 10.426 unidades salieron de la línea de montaje de Coventry. Sin embargo, eso no impide que Carlex intente modernizar este coupé relativamente raro. Lo que ocurre con los restomods es que un pequeño detalle puede hacer que el coche se convierta en algo totalmente diferente. ¿Qué ha hecho Carlex con el Jaguar de dos puertas?

En la parte delantera, ha suavizado los bordes y ha atenuado el cromo. Los parachoques son mucho más finos que los del modelo original y la parrilla tiene lamas en lugar del clásico diseño en forma de caja de huevos. Aunque la forma de los faros sigue siendo la misma, la empresa de tuning los ha modernizado dotándolos de un moderno sistema de iluminación, presumiblemente de LED.

En el lateral, el Carlex XJ-C recibe un grueso juego de guardabarros y una franja cromada justo por encima de los huecos de las ruedas. Por supuesto, los ensanchamientos de los guardabarros se deben a la combinación de ruedas y neumáticos de mayor tamaño. Debido a su postura más baja y ancha, es seguro asumir que tiene una configuración y un arreglo de suspensión únicos. En cuanto a la parte trasera, cuenta con parachoques delgados del mismo color, luces traseras tintadas y una pieza cromada en la tapa del maletero.

En el interior, la mayoría de los elementos clásicos están presentes, pero se han modernizado en algunas áreas. Por ejemplo, el cuadro de instrumentos parece ser digital, junto con el sistema de climatización. El cuero es lo que el sintonizador denomina envejecido a mano, lo que le da un aire retro. Además, los paneles de las puertas y la consola central han sido rediseñados por el fabricante. Otras modificaciones del interior son los asientos, el maletero y una barra antivuelco trasera.

Bajo el capó no está el seis en línea ni el V12 del modelo original. En su lugar, utiliza un motor V8 de origen no mencionado. Carlex no ha dicho si es atmosférico o turboalimentado, pero sí su potencia. Según la empresa, el motor de su XJ-C remodelado rinde 400 CV. Aunque no perseguirá a los superdeportivos, es más que la potencia del V12 del XJ-C original, de 258 CV.