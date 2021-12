El Kun Agüero supera sus penas de corazón en Dubai con la compra de un Bugatti de 3 millones de euros

Dicen que el dinero no da la felicidad y habrá que hacer caso. Pero lo que es prácticamente seguro es que sirve para superar las dificultades que nos presenta la vida. Y, como la salud continúa siendo de lo más democrático del mundo, las enfermedades no conocen de bolsillos ni de fortunas. El caso de todo lo descrito con anterioridad lo ejemplifica perfectamente Sergio Agüero.

El futbolista argentino, héroe en el Manchester City después de formarse como jugador en el Atlético de Madrid, fichó este pasado verano por el Fútbol Club Barcelona. El club catalán, en un lamentable prólogo de lo que se le venía encima, estaba arruinado y solo podía fichar futbolistas a los que no querían en otros sitios. Del espectacular delantero que fue el Kun apenas quedaba nada y, además, se enroló en las filas del club culé convencido de que allí podría jugar, como en la selección argentina, con su gran amigo Leo Messi. Luego, sucedió lo que pasó, y Agüero se presentó lesionado y sin su colega.

Cuando pudo reaparecer, hace solo unas semanas, sufrió unos problemas de corazón que le hicieron volver a parar y, a día de hoy, nadie apostaría dinero a que Agüero pueda reaparecer y lo más probable es que su retirada esté mucho más cercana. Han sido semanas complicadas para el delantero argentino que, junto a su novia, Sofía Calzetti, ha estado pasando unos días de asueto en Dubai, en los que se ha dedicado, entre otras cosas, a probar coches superdeportivos.

Sin entrar en la dudosa conveniencia del exceso de adrenalina para un corazón dañado, la pareja ha publicado fotografías de ambos pilotando un Ferrari Monza SP2, un exclusivo automóvil que, con un precio de 1,6 millones de euros, ya forma pareja del espectacular parque móvil que poseen otros cracks del fútbol como Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic.

Pero, parece que ese pedazo de vehículo no les convenció lo suficiente, por lo que al final se decidieron por el flamante Bugatti Chiron Noire. “Finalmente, el elegido”, publicó Calzetti. Se trata de un coche fabricado hace solo dos años, del que se construyeron apenas una veintena de unidades y que tiene un precio cercano a los 3 millones de euros. “Me acuerdo cuando aprendí a manejar (conducir) en un Fiat Duna y ahora, un Bugatti, no entiendo nada”, comentó Agüero en sus redes sociales. El coche estará, muy pronto, en Barcelona.