El Morgan Plus Four LM62 , edición limitada con un guiño a LeMans

A veces, los fabricantes de automóviles se complican cuando hablamos de coches de edición especial. El nuevo Morgan Plus Four LM62 no tiene esa pretensión. Es una máquina con una forma y potencia conocidas, pero adornada con algunos toques estéticos de clase que rinden homenaje a las 24 horas de LeMans de 1962. De ahí el nombre LM62.

¿Qué tuvo de especial la carrera de resistencia de 1962? Puede que te resulte familiar que Ferrari ocupara las tres primeras posiciones, pero si bajas un poco más en la lista de ganadores, encontrarás a Morgan triunfando en su categoría de 2.0 litros frente a equipos mejor financiados con coches más potentes. Los pilotos Christopher Lawrence y Richard Shepherd-Baron se impusieron a otros 17 participantes, recorriendo más de 3.630 kilómetros a una velocidad media de 150 km/h. ¿Y el vehículo? Era un Plus 4, por supuesto.

Morgan Plus Four LM62 FOTO: Morgan

Para conmemorar el 60º aniversario de aquella hazaña, el moderno Plus Four (deletreado en lugar de con un número) LM62 cuenta con un paquete gráfico especial en el que destaca el número ganador de LeMans. 29 en los laterales y en el capó. También monta unas llantas de alambre pintadas de color plata con tornillos opcionales y, en la parte trasera, encontrará un tapón de combustible al estilo de LeMans. Está disponible en el Morgan Tertre Rouge o en el Morgan Jet Green, aunque ambos tonos se complementan con un techo duro en color Heritage White. Y, por supuesto, hay una insignia especial en el exterior.

Asimismo, encontrarás distintivos especiales en el interior. Los tiradores de las puertas tienen LM62 grabado con láser. Los asientos llevan bordados los reposacabezas, el salpicadero y la consola llevan molduras de madera y cada coche lleva una placa numerada que identifica su número de producción en la serie limitada. ¿Cuántos LM62 se fabricarán? Serán 62, por razones que deberían ser obvias.

Morgan Plus Four LM62 FOTO: Morgan

No se menciona ninguna mejora de las prestaciones, aunque el Morgan Plus Four LM62 cuenta con el sistema de escape activo de la compañía. En su versión estándar, el Plus Four utiliza un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2,0 litros de origen BMW que rinde 255 CV, lo que es suficiente para que el pequeño deportivo alcance los 100 km/h en menos de cinco segundos.

El Morgan Plus Four LM62 ya está a la venta, con precios a partir de 78.995 libras en el Reino Unido (95.000 euros al cambio).