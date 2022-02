El BAC Mono se presenta con un sistema de propulsión de hidrógeno

Hace casi dos años, BAC lanzó una versión actualizada del Mono. El monoplaza revisado llegaba con un nuevo diseño, más potencia y menos peso que antes, y mantenía su condición de vehículo homologado en Europa, donde cumple la normativa sobre emisiones, ruido y seguridad. Ahora, Briggs Automotive Company ha anunciado que está trabajando en un tren motriz de hidrógeno para el deportivo.

El fabricante británico ha publicado las primeras imágenes de presentación del Mono de propulsión alternativa, aunque las fotos no revelan cambios de diseño respecto al modelo de combustión. Para este nuevo proyecto, BAC se ha asociado con la empresa de ingeniería de trenes motrices de hidrógeno Viritech, que trabajará en un tren motriz FCEV. El desarrollo del “motor” se financiará con la subvención Niche Vehicle Network Feasibility Study, con la que la empresa estudiará el desarrollo de una cadena cinemática de hidrógeno para aplicaciones de vehículos nicho.

BAC Mono FCEV FOTO: BAC

Desgraciadamente, aún no hay detalles técnicos disponibles, aunque BAC afirma que este nuevo proyecto se inscribe en el plan del fabricante de automóviles de alcanzar la neutralidad en carbono en 2030. No obstante, sí ha confirmado una cosa: la cadena cinemática de combustible alternativo no afectará a las características de conducción del Mono, ya que BAC explica que la ligereza siempre ha sido un principio fundamental para el modelo.

BAC Mono FCEV FOTO: BAC

“Estamos encantados de trabajar con Viritech y su innovador enfoque del FCEV”, ha afirmado Neill Briggs, director de desarrollo de producto de BAC, en un comunicado. “La tecnología siempre ha estado a la vanguardia de nuestro desarrollo y seguimos comprometidos con la exploración de nuevas innovaciones automovilísticas en todo lo que hacemos. Los combustibles alternativos, junto con los métodos de construcción ligera, reducen considerablemente las emisiones de los vehículos sin comprometer el compromiso del conductor, algo que estamos comprometidos a preservar en BAC”.

No hay un plazo para ver el Mono FCEV al completo, aunque estas fotos sugieren que el desarrollo ya está muy avanzado. Lo más probable es que conozcamos más detalles muy pronto, así que permanezcan atentos.