Este es el coche francés más valioso jamás vendido en una subasta

FOTO: Gooding and Company

¿Cuánto pagarías por un coche? ¿50.000 euros? ¿500.000 euros? Pues un comprador se ha gastado más de 12 millones de euros para conseguir un precioso y raro Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe de 1937. Se vendió a principios de este mes en la subasta de Gooding and Company en Amelia Island. El precio final del coche fue, concretamente, de 13.425.000 dólares (unos 12.110.000 euros), lo que lo convierte en el coche francés más valioso jamás vendido en una subasta y en un récord mundial para la marca.

El chasis del T150-C-SS, con el número 90107, lleva una carrocería diseñada por Figoni et Falaschi. Según la investigación de la casa de subastas, la firma diseñó entre 10 y 20 Teardrop Coupes, y se construyeron en dos versiones: el Coupé Jeancart con respaldo de muesca y el Modéle New York con respaldo rápido. La carrocería del Modéle New York, de la que solo se construyeron dos unidades, está fabricada íntegramente en aluminio, y este es el único ejemplo que se conserva con la carrocería intacta.

Talbot-Lago de 1937 FOTO: Gooding and Company

El Talbot salió de fábrica con un acabado azul y guardabarros grises. Llevaba un tubo de escape de estilo competitivo, llantas de alambre pintadas y un techo solar. El color del coche cambió a crema con guardabarros rojos para el Concurso de Elegancia Fémina de 1938. Apareció junto a otros dos Talbot-Lago T150-C-SS Coupé. Entonces, el coche se vendió a Thomas Stewart Lee, que lo hizo repintar en rojo oscuro.

Talbot-Lago FOTO: Gooding and Company

Esta preciosidad pasó por unos cuantos propietarios más antes de ser pintado de blanco y permanecer en un garaje de California durante 40 años, hasta 2002. El 90107 restaurado debutó en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach – “enlazar ”- de 2005 y participó en el Concurso de Elegancia de Amelia Island de 2007, obteniendo el Mejor de la Exposición. En Pebble Beach obtuvo el trofeo First in Class. El coche es un magnífico ejemplo de los primeros diseños automovilísticos.

El Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe de 1937 tiene un motor de seis cilindros en línea de 4,0 litros con tres carburadores Zenith-Stomberg que rinde a 140 caballos. Además, dispone de una caja de cambios Wilson de cuatro velocidades, frenos mecánicos en las cuatro ruedas, una suspensión delantera independiente y un eje trasero vivo. Ambos cuentan con ballestas semielípticas.