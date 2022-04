Estos seis cofres de belleza son perfectos para el Día de la Madre

Queda muy poco para uno de los días más especiales de todo el año: el Día de la Madre. Es un momento para celebrar y tener, al menos, un detalle con ellas. Aquí te traemos seis cofres de perfumes cortesía de L’Oréal. Todos incluyen una fragancia, una loción corporal y una minitalla.

Voce Viva - Valentino (134,70 euros)

Voce Viva - Valentino FOTO: L'Oréal

Este perfume de Valentino es multifacético gracias a la apertura colorida y chispeante de la bergamota italiana, suavizada por una dulce y jugosa mandarina. El estallido de color evoca el entusiasmo de la mujer Valentino gracias a un opulento bouquet de flor de azahar absoluto y de radiante gardenia dorada. Por último, un moderno e inesperado musgo de cristal totalmente adictivo sumado a la envolvente vainilla y cremosa madera de sándalo habla de la celebración de uno mismo y de la mujer Valentino.

Infusion D’Iris - Prada (127,39 euros)

Este aroma freso y natural derivado de las raíces de Iris Pallida combina esencias de flores de primavera, hojas secas, raíces congeladas y follaje veraniego transmitiendo una presencia etérea y nebulosa. El corazón floral es dominado por la flor de azahar, mientras que las suaves notas de verdor, el anís y el gálbano destacan en las notas más altas, el delicado aroma amargo del vetiver lo hace en la base.

Flowerbomb - Viktor & Rolf (102,40 euros)

Flowerbomb - V&R FOTO: L'Oréal

Esta fragancia icónica de Viktor & Rolf define un ramo floral opulento compuesto en torno a dos acordes: uno explosivo, que reúne un opulente trío de jazmín sambac, rosas y freesia; y un adictivo: una estela voluptuosa adictiva de pachuli, ámbar y praliné. Una verdadera bomba de flores que llena el mundo de magia, transforma lo negativo en positivo y nos hace soñar.

Yes I Am - Cacharel (94,49 euros)

Yes I Am - Cacharel FOTO: L'Oréal

Una oda a las mujeres audaces, empoderadas, sensuales y atractivas que son fieles a sí mismas y que no tienen miedo a mostrarse tal y cómo son. Yes I Am es un aroma floral y afrutado con la frambuesa como protagonista, combinado con notas de flores de jengibre, jazmín, gardenia y ámbar aportan luminosidad y romanticismo para descansar sobre una base dulce y lechosa de sándalo y cardamomo. El resultado es una fragancia muy femenina, brillante y con luz propia.

Angel - Mugler (93 euros)

Angel - Mugler FOTO: L'Oréal

Esta fragancia celestial de Mugler mezcla las notas cítricas de la bergamota con los dulces e irresistibles aromas de la miel, el caramelo y el praliné. El aroma terroso del pachulí se combina con el cremoso y cálido de la vainilla, permaneciendo en la piel en un momento de absoluta sensualidad. Gracias a su frasco rellenable, Angel puede reutilizarse infinitamente, lo que permite disfrutar de la fragancia al tiempo que se respeta el medio ambiente

Alien - Mugler (82,50 euros)

Alien - Mugler FOTO: L' Oréal

Las notas intensas y sensuales del perfume Alien reflejan la fortaleza femenina: una potente fragancia floral de jazmín con matices amaderados y ambarinos. Un elixir de sensualidad y feminidad tallado en torno a 3 revelaciones que se funden en total armonía: una nota radiante de apertura que combina el jazmín sambac de la India con el corazón sensual y amaderado de madera de Cashmeran, y un fondo envolvente y atemporal de ámbar blanco.