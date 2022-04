A subasta el hacha de Jack Nicholson de ‘El resplandor’

Here’s Johnny! es una de las frases más icónicas de la historia del cine. ¡Aquí esta Johnny! si viste doblada esa fantástica escena de la obra maestra en la que Jack Nicholson intenta asesinar a Shelley Duvall en el cuarto de baño el Hotel Overlook de Colorado.

El estreno de “El resplandor” fue un acontecimiento mundial y levantó una de las mayores polémicas que se recuerdan. Sus críticas la llevaron a ser candidata a los famosos premios Razzie, o los anti-Oscar, y fue la primera película de Kubrick que no estuvo nominada a ninguna de las categorías de los galardones más importantes del cine.

No obstante, el tiempo acabó situando el largometraje en el lugar que se merece: entre lo mejor que se ha hecho nunca. Por tanto, cualquier objeto relacionado con la película adquiere un valor inmenso para cualquier fan.

Hacha de "El resplandor" subastada en Gotta Have Rock and Roll Auctions FOTO: Gotta Have Rock and Roll Auctions

Ahora, la casa de subastas Gotta Have Rock and Roll Auctions ha anunciado que subastará el hacha con el que Jack Nicholson destrozó la puerta del baño mientras Shelley Duvall gritaba de espanto. Las ofertas mínimas comenzarán en 50.000 dólares (46.300 euros), pero Gotta Have Rock and Roll Auctions espera que el precio del hacha oscile entre 60.000 (55.560 euros) y 90.000 dólares (83.340 euros).

Eso sí, el hacha es de espuma. Otro, de madera, que también utilizó Nicholson en el rodaje, se vendió por más de 200.000 euros en 2019. El hacha viene en una caja de vidrio para exhibir en la pared, enmarcada con fotografías de la película y una placa.