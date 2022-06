El Mercedes-AMG GT de Hartan incluye una edición muy especial

Si acabas de comprar el nuevo Mercedes-AMG GT de Hartan y dentro de poco vas a ser madre o padre, puede interesarte la edición especial que ha lanzado la compañía alemana: un carrito de bebé con el logo AMG GT, del que solo se fabricarán 299 unidades.

Este cochecito va a juego con el coupé de cuatro puertas AMG GT. Hartan ya ofrece este diseño en negro y plateado, pero esta versión limitada tiene una brillante combinación de colores rojo y negro en el tejido jacquard de la capota. El cuero negro con costuras rojas cubre el asa. En el interior, la incrustación de los asientos es la microfibra Dinamica que Mercedes utiliza en sus vehículos.

Ccochecito Mercedes-AMG GT de Hartan FOTO: Mercedes

Entre los detalles más pequeños se encuentran las llantas con un diseño de radios cruzados que es similar al que se ve en un AMG GT. También hay insignias AMG en ambos lados del chasis. Debajo del asa hay una bolsa de almacenamiento con una combinación de colores a juego.

La silla de paseo cuenta con ruedas bloqueables y giratorias con suspensión. También hay un arnés de cinco puntos con cierres magnéticos y reflectores en el asa de altura ajustable. El hilo reflectante en el bolsillo plegable hace que la silla de paseo sea, además, más visible. El asiento es regulable en varias etapas, desde que el niño va sentado hasta que va tumbado, y cuenta con una función giratoria. La capota incluye un parasol desplegable.

Cochecito Mercedes-AMG GT de Hartan FOTO: Mercedes

El cochecito AMG GT estará disponible en Europa a partir de julio de 2022. El anuncio de Mercedes no menciona el precio, pero el sitio web del fabricante vende la edición no limitada por 1.100 euros (1.178,50 dólares al cambio actual). De momento parece que únicamente estará disponible para el mercado europeo, lo que aportará sin duda un plus de exclusividad.