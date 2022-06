Plenia Travel se convierte en la mejor agencia de viajes de lujo de Europa

Atención al detalle, exclusividad, un equipo altamente cualificado para proporcionar la mejor asistencia personalizada y la garantía de una experiencia inolvidable. Así es Plenia Travel, la primera agencia española galardonada como ‘Mejor Agencia de Viajes de Lujo de Europa 2021′ por los prestigiosos premios World Travel Awards, quedando entre las seis mejores del mundo, y la única nominada por segundo año consecutivo a estos reconocidos galardones a la excelencia en la industria de los viajes.

Y es que, si algo define a esta exclusiva agencia de viajes de lujo es su servicio impecable, sus altos estándares de calidad y su experiencia, diseñando desde 2012 y desde el corazón de Madrid, los mejores viajes del mundo. La que se ha convertido ya en la agencia de referencia del viajero más sofisticado opera toda Europa y, en breve, también América Latina, a través de su sello Travel Advisor.

Según Paulo Ribeiro, CEO de Plania Travel, “España es cada vez en mayor medida un país de turismo de lujo; y esto se debe, no solo a las cadenas hoteleras internacionales 5* de lujo que ya han llegado a España, sino también al valor que aportan las agencias viajes de lujo al comunicar a nivel Europeo y Mundial los servicios de lujo que produce este país. Sin duda, todo evoluciona en los dos sentidos”.

Maestros en el arte del viaje de lujo virtuoso, Plenia Travel ofrece a sus clientes una experiencia exquisita a través de su servicio de asistencia internacional 24/7, con asistencia personal permanente a lo largo de todo el viaje. El cliente dispone en todo momento de un equipo humano altamente cualificado, con gran conocimiento local y continua prospección de los destinos, para ofrecer soluciones ante cualquier petición, aunque no haya sido planificada con anterioridad.

Miembro de Virtuoso, el reputado grupo que integra los mejores hoteles cinco estrellas del mundo y las mejores agencias de lujo del mundo –con entrada solo por invitación–, Plenia Travel solo ofrece a sus clientes la experiencia más exclusiva: personalización exhaustiva, experiencias únicas en entornos inolvidables y ventajas exclusivas de la mano de los mejores asesores de viajes del mundo. Además, Plenia Travel pertenece a Vita By Leading Hotels of the World, otro de los grupos a los que solo se puede acceder por invitación.

Con más de una década de experiencia en el sector turístico y con sede en Madrid, Plenia Travel se ha especializado en un concepto diferenciador, los viajes a medida para el viajero más exigente: el que busca una experiencia inolvidable en un destino único; aquellos que deseen cumplir un sueño a priori inalcanzable, o quien elige disfrutar de la aventura al más alto nivel. Y para garantizar una experiencia épica, la agencia de viajes de lujo Nº1 de Europa cuenta con los partners más exclusivos, las cadenas de lujo Four Seasons, One&Only, Belmond, Banyan Tree, Relais & Chateaux, Mandarin Oriental, Rocco Forte, Rosewood y Six Senses, entre otros.