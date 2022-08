El futuro ha llegado: comprar una vivienda exclusiva con NFT ya es posible

En los últimos meses asistimos a una auténtica catarata de noticias en las que se nos cuenta que ya podemos comprar prácticamente todo con NFT (token no fungibles). Y, pese a la evidente crisis de las criptomonedas, el mercado inmobiliario no puede mantenerse al margen de lo que ya es mucho más que una moda. Y es aquí donde la promotora hispano-portuguesa Prometheus está revolucionando el sector con el lanzamiento del proyecto The Royal Blockhouse, la construcción de 24 villas de lujo que solo podrán ser adquiridas a través de las criptomonedas basadas en la tecnología blockchain.

Cada una de esas 24 viviendas exclusivas constará, entre otras muchas dotaciones más, de 3 dormitorios, 3 baños en suite, SPA interno, aseo de invitados, piscina natural, una cámara de meditación, cocina integrada, biblioteca o gimnasio, y se construirán en lugares idílicos pertenecientes a 28 estados miembros de la Unión Europea, estableciendo un nuevo estándar dentro del espacio de desarrollo inmobiliario internacional para bienes raíces de lujo permanentes.

“The Royal Blockhouse combina dos aspectos de la revolución blockchain: la propiedad a través de tokens no fungibles (NFT), pero también el diseño de infraestructuras. Las villas serán totalmente operativas en la tecnología blockchain, desde las características de las casas inteligentes hasta los aspectos relacionados con las licencias, los derechos, el alquiler, las tasas, el acceso, los registros de pago, etc.”, afirma Priyesh Patel, fundador y director general de Prometheus International.

El proyecto Royal Blockhouse se podrá comprar como NFT. Para las 24 viviendas se acuñarán 8.760 NFT, a partir de 20.000 euros cada uno, lo que supone un volumen de 175,2 millones de euros. Esas criptomonedas recibirán el nombre de Prometheus y estarán disponible en criptomercados e intercambios internacionales que cotizan en bolsa para que sus compradores e inversores formen parte del ecosistema que impulsa este proyecto.

El primer propietario de NFT escogerá el lugar de construcción de la villa. La promotora visitará la ubicación del terreno elegida con el cliente y la casa de lujo se desplegará en el sitio acordado solicitado por el primer comprador de NFT. Para convertirse en propietario único, hay que poseer, al menos, 365 NFT, que supone un coste aproximado de 7,3 millones de euros. El inversor que alcance es cifra pasará a ser un propietario Alpha, y de esa manera podrá elegir la vivienda que desee.

Desde Prometheus se asegura que la vivienda estará lista, como mucho, 18 meses después de que se formalice la compra del NFT. De hecho, las viviendas comenzarán a ser construidas en la factoría de la promotora para, en cuanto estén formalizados los permisos de construcción, ser ubicadas en el lugar elegido por el propietario Alpha.