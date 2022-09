Un cocktail de lujo en Londres de la mano de L’oscar

Construido en 1092, el hotel boutique L’oscar London rinde homenaje al dramaturgo irlandés Oscar Wilde (1854-1900) con su nombre, pero también con su cuidado diseño interior. Situado en Holborn, el particular edificio fue originalmente una iglesia baptista y posteriormente reformado por el hotelero Duncan Shakeshaft y el diseñador Jacques García, este último conocido por sus elegantes ideas en interiores plasmadas en diferentes hoteles parisinos.

Con la visión creativa del arquitecto francés, L’oscar se inspira en la fastuosidad y las excentricidades de la Inglaterra victoriana, con toques modernos de Londres. Una maravilla para la vista: biombos de plumas de pavo real, mucho terciopelo, fuertes expresiones de azul y amarillo, una lámpara de araña de siete pisos que desciende sobre la escalera original del edificio del siglo XIX... un interior que sorprende a cualquier visitante.

El impresionante comedor del hotel boutique londinense. FOTO: L'oscar London

Encarnando el espíritu teatral de este establecimiento, el hotel es una adición perfecta al distrito teatral de Londres. García introduce una disposición diferente en cada habitación y hay 33 suites en este edificio. Con una combinación de colores rojo, azul o amarillo, las habitaciones son definitivamente únicas. Los baños tienen lavabos para dos y artículos de aseo con más perfume que la planta baja de Selfridges. En las habitaciones superiores, las duchas de lluvia también pueden transformarse en salas de vapor con sólo pulsar un botón.

Expresando sus extravagantes diseños de los detalles artísticos y artesanales del edificio catalogado de grado II, como los techos de yeso adornados, los cabeceros de cama con plumas, las chimeneas de piedra y los paneles de madera, así como las referencias bíblicas, el diseñador fue a por todas con su primer hotel londinense.

Aparte de su estética, el hotel boutique ofrece una comida y un servicio excepcionales.

En una reseña, el personal del hotel está vestido con un traje de cobre brillante, que complementa su impresionante interior. " El personal es alegremente amable, como si fueras un viejo amigo del colegio. El servicio también es personalizado, ya que cada habitación tiene asignado un mayordomo”, describe un crítico del Telegraph.

Una de las suites del hotel. FOTO: L'oscar London

En cuanto a la comida, Oscar Wilde se tomaba muy en serio lo que se lleva a la boca, por lo que su hotel no puede ser menos. “No soporto a la gente que no se toma la comida en serio”, dijo Wilde, y el chef ejecutivo Tony Fleming supervisa lo que se pone en la mesa para no decepcionar en este exclusivo homenaje.

El restaurante Baptist Grill, que ofrece comidas durante todo el día, impresiona por sus platos británicos con un toque único. Los desayunos se cocinan por encargo y hay una amplia selección de tés para probar.

¿El precio de la experiencia? Todo lo mencionado anteriormente se puede disfrutar por un precio de 395 libras esterlinas la noche (440 euros al cambio aproximadamente), incluyendo un desayuno.