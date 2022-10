Frank Sinatra y Marilyn Monroe vivieron en esta mansión que ahora se vende por “solo” 12,8 millones de dólares

No habrá muchas viviendas a lo largo de la historia de la cultura popular en las que se combine de tal manera el talento artístico y el carisma infinito. En la mansión de la que se habla en las siguientes líneas vivieron Frank Sinatra y Marilyn Monroe. Poca broma. La fastuosa vivienda está actualmente en venta por 12,8 millones de dólares, se encuentra enclavada en el barrio de Chatsworth, a las afueras de Los Ángeles y recibe la icónica denominación de Byrdview.

Sobre un terreno de tres hectáreas, el prestigioso arquitecto futurista William Pereira recibió el encargo de la heredera de un banco neoyorquino, Dora Hutchinson, para construir una estupenda mansión, que fue concluida en 1951 y que cuenta con 620 metros cuadrados de extensión, seis dormitorios y nueve baños. Frank Sinatra vivió en ella a mediados de los cincuenta y principios de los sesenta y consta que Marilyn Monroe habitó una cabaña independiente que, en la actualidad, está totalmente acondicionada como gimnasio y zona de masajes. Además, la propiedad cuenta con una casa de invitados aneja, que ofrece otros 93 metros cuadrados de espacio habitable, además de su propia alberca circular y patio.

Una de las joyas de la mansión es, precisamente, la alberca de la que dispone la vivienda principal. 15 metros de superficie rectangular, rodeada de pavimento de piedra natural, que está flanqueada por una zona de descanso y comedor con una pérgola de 186 metros cuadrados.

El interior supone un fantástico muestrario de todo tipo de comodidades y materiales de lujo. Pisos de mármol, ventanales y puertas correderas de cristal de piso a techo, armarios empotrados a medida, elegantes paneles de madera multicolor, un bar y una gran chimenea revestida de ladrillo blanco son algunas de las elegantes instalaciones que se encuentran dentro de la casa principal de planta abierta.

Byrdview no ha pasado desapercibida para los localizadores de diversos productos de la industria audiovisual. Así, en sus dependencias se han rodado episodios de series tan populares como Mad Men, Dreamgirls, Six Feet Under, en España A dos metros bajo tierra, y Californication.

En un principio, los dueños de esta preciosa mansión californiana pusieron a la venta la propiedad por un precio de 21,5 millones de dólares, pero ningún comprador llegó a la cifra convenida. A ver si ahora hay más suerte con la importante rebaja llevada a cabo.