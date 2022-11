Más de 70 millones de dólares por una colección de diamantes única

Suele decirse que las modas son pasajeras y que, incluso, las tendencias siguen un cierto patrón cíclico. Sin embargo, parece haber una gran excepción a esa regla: los diamantes. No importa la época de la que estemos hablando, estas piedras preciosas no solo no pasan de moda, sino que se revalorizan con el tiempo.

Las casas de subastas, conscientes del potencial de los lotes que contienen estas piezas de joyería, siguen en la imparable búsqueda de lograr dar con los diamantes más raros y espectaculares del mundo. Gracias a ello, cada poco tiempo una nueva joya rompe un récord con un precio estratosférico.

De Beers Cullinan Blue FOTO: Sotheby's

Si hace apenas unos meses nos hacíamos eco de la venta del diamante azul más grande del mundo, que se subastó por la friolera de 54 millones de euros, ahora su “familia” se hace un hueco en las noticias. La De Beers Exceptional Blue Collection viene de la histórica mina Cullinan de Sudáfrica y es definida por la empresa como “un verdadero testimonio de los tesoros más extraordinarios del mundo y los que están por descubrir”.

Sotheby’s ha sido nuevamente la encargada de anunciar una subasta de joyería extraordinaria. En ella, a pesar de haber varios lotes con piezas únicas, destacan por su rareza los ocho diamantes coloreados de este tono azulado. Los expertos han situado el valor de mercado de esta curiosa colección en más de 70 millones de dólares, aunque es muy probable que el precio haya sido superior.

Al anunciar la venta de De Beers Exceptional Blue Collection, el director de Sothby’s Jewels en América, Quig Bruning. comentó lo siguiente: “Casi seis meses después de que estableciéramos un nuevo punto de referencia para uno de los precios más altos alcanzados por un diamante azul en una subasta, nos sentimos honrados de que se nos confíe esta magnífica colección de diamantes Fancy Blue”.

Diamante azul de la colección subastada. FOTO: Sotheby's

La piedra preciosa de 15,10 quilates vendida en mayo se quedó a solo 50.000 euros de batir al Oppenheimer Blue, vendido en 2016, y ser el diamante azul más caro del planeta, aunque un segundo puesto no está nada mal.

Aunque ya ha tenido lugar la exhibición y la subasta de las piezas, la casa estadounidense no ha hecho aún públicos los precios por los queun coleccionista ha adquirido estos diamantes. Sin embargo, en los próximos días seguramente salga un nuevo comunicado de Sotheby’s en el que quizás nos sorprenda la cifra de puja de este lote, como ya lo ha hecho el anillo de diamante rosa vendido por casi 30 millones de dólares en el mismo evento.