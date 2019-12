El caso de la alcaldesa de Nuevo Baztán «en petit comité»

Aunque la RAE no lo contempla, la expresión francesa en petit comité se define en algunos lugares como “la presencia o anuencia de muy pocas personas” y se viene usando para esos momentos en los que nos encontramos hablando en un grupo de confianza.

Los vínculos entre Nuevo Baztán y Francia siempre han existido. Juan de Goyeneche, fundó en 1710 este pueblo madrileño de Nuevo Baztán, ordenando crear un precioso complejo al arquitecto José Benito de Churriguera. Complejo en el cual se fabricaban ropajes para exportarlos después a Francia y vestir con ellos a los ejércitos del Rey Francés Luis XIV. Algo más de 300 años después, la alcaldesa socialista de Nuevo Baztán, al sentirse en deuda con Francia, ha importado del país vecino una conocida expresión francesa: en petit comité, para regalarnos una increíble confesión en el pleno del ayuntamiento: “Ahora que estamos en petit comité tengo que deciros que hemos inflado un poco la solicitud de ayudas a la Comunidad de Madrid por las inundaciones”.

La alcaldesa viene a confirmar la creencia socialista de que “el dinero público no es de nadie”, enunciada por la ministra Carmen Calvo. También otras que hemos conocido recientemente, en el caso de los ERE, como la de que “del dinero público lo repartido sólo entre los nuestros”. Nos encontramos ante nuevo caso de ese socialismo municipal ‘Sanchista’ basado en el engaño, la mentira o el uso de lo público para intereses personales. En Nuevo Baztán, Móstoles o Moralzarzal queda claro que Pedro Sánchez tiene bien aleccionados a los suyos.

Escribe la alcaldesa de Nuevo Baztán en la carta de bienvenida de la web municipal que “quiere que las vecinas y vecinos de Nuevo Baztán sean partícipes y protagonistas de la gestión que van a desarrollar a lo largo de la legislatura” y, efectivamente, cuando usaba la expresión en petit comité en el pleno municipal, quería que todos los vecinos conocieran y fueran partícipes de este engaño que la alcaldesa ha perpetrado contra todos los madrileños.

La gravedad de estas declaraciones en petit comité, viniendo de un cargo público que gestiona los impuestos de todos sus vecinos, es más que evidente: ha reconocido en un pleno municipal un delito de fraude a todos los madrileños; madrileños que con nuestros impuestos siempre somos solidarios con los municipios en los que suceden desgracias, como lo fueron las inundaciones del pasado septiembre en el sureste de la región. Pero una cosa es ser solidarios y otra bien distinta ser cómplices, por el capricho y con los engaños de una alcaldesa, que todavía no ha dimitido, del uso inapropiado de unas ayudas destinadas a reparar los destrozos de la DANA.

Goyeneche tenía un conocido protector, el conde de Oropesa, y parece que la alcaldesa socialista no tiene un protector sino varios: en primer lugar, los compañeros de su partido en Nuevo Baztán; en segundo lugar, los concejales de Podemos y el partido Independiente, que todavía hoy la mantienen en el gobierno del ayuntamiento; y en tercer lugar el PSM, que no sólo no ha tomado ninguna medida correctiva, sino que en el Pleno de la Asamblea de Madrid ha defendido esta irregular e ilegal actuación definiéndola como “un error del que ya se han pedido disculpas”.

¿Cuál es el error para el PSOE, inflar una petición de ayuda o reconocerlo en petit comité?