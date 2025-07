Madrid facilita mediciones diarias en Doctor Esquerdo: "Cero fibras de amianto en el aire"

El Ayuntamiento de Madrid facilita mediciones diarias en los trabajos de la calle Doctor Esquerdo 138, "sin que lo exija la normativa", con el resultado de "cero fibras de amianto, ni una sola fibra en el aire", ha recalcado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero en la comisión.

Ayer martes se celebró la primera comisión semanal de seguimiento de las obras entre sus responsables y representantes de las doce comunidades de propietarios, las más afectadas. "Se realizó con bastante éxito puesto que incluso llegaron a felicitar a las personas que se encontraban allí, representantes de la Administración, por el trato, por cómo se estaba ejecutando la obra, por la información facilitada", ha asegurado la delegada.

Esa comisión fue el resultado de uno de los acuerdos alcanzados en la reunión celebrada el pasado 9 de julio entre el área, técnicos, la empresa de desamiantado y vecinos, que se prolongó a lo largo de cuatro horas. "Se atendieron sus dudas y quejas y se les facilitó toda la documentación que avala que la obra se realiza conforme a la normativa", ha trasladado García Romero, que ha puesto el foco en este "ejercicio de máxima transparencia".

"La demolición de la nave se está llevando a cabo con estricto cumplimiento de todas las exigencias que recoge la normativa", ha asegurado la delegada, que ha recordado que el Ayuntamiento "retira habitualmente amianto en infraestructuras municipales y siempre lo hace cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de seguridad".

La edil ha apuntado que se hizo la comunicación habitual a los vecinos del entorno por la empresa encargada del desamiantado aunque, teniendo en cuenta la sugerencia que le trasladó el concejal de Más Madrid Nacho Murgui por carta, "se determinó que la información quizás no había sido suficiente y se dio una mayor al día siguiente". De este modo, la empresa especializada en retirada de amianto complementó la primera carta a las comunidades de vecinos "para que se recogiera aquellas circunstancias más allá de lo que exige la normativa".

"Cero fibras de amianto en el aire"

Paloma García Romero ha añadido que "se ha facilitado diariamente, sin que lo exija la normativa, las mediciones de presencia de amianto en el entorno de la obra" a todos los vecinos, no solamente a las doce comunidades más afectadas.

Estas mediciones han estado siempre por debajo del 0,0036, que es valor mínimo que detecta el aparato de medición". Igualmente se han realizado mediciones en la vivienda de una vecina, "que tenía sus dudas o miedos, muy naturales, y ha dado cero fibras de amianto".

También ha abordado la petición vecinal de retrasar los trabajos a octubre, como ha defendido también la oposición, pero "los técnicos de la obra así como los jurídicos municipales que estaban presentes en aquella reunión del miércoles pasado informan que no había causas objetivas que justificarán la suspensión".

"Es más, los técnicos defendieron la ventaja de realizar la obra en época estival, antes de que llegaran las lluvias y la inestabilidad meteorológica del otoño", ha apuntado.

Además, ha puesto el foco en la normalidad de este tipo de trabajos. "Basta con que se quite una bajante de un piso para que se esté quitando amianto, es decir, son unas obras habituales en la ciudad. Teníamos que quitar esa nave, que tiene un montón de amianto, como muchas otras, y se determinó que era el momento. Teníamos todos los permisos, teníamos los informes positivos de la Comunidad de Madrid, teníamos una empresa especializada, es decir, todos los condicionantes para realizarla con las máximas garantías", ha alegado. Unido a que en Doctor Esquerdo se aborda un amianto 'no friable', con lo cual "no genera, en principio, fibras".

La oposición en Pleno ha elevado a la comisión la situación en Doctor Esquerdo.