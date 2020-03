Los fallecidos por el coronavirus en Madrid no podrán ser velados

La empresa municipal de servicios funerarios suspende los velatorios de fallecidos por el coronavirus, han anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz del Gobierno y presidenta de dicha empresa, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Tras la consulta realizada por el Ayuntamiento a la Comunidad sobre los velatorios, el Gobierno regional ha contestado esta misma mañana, de modo que quedan suspendidos los velatorios de fallecidos por coronavirus o por enfermedades respiratorias que pudieran asemejarse al virus aunque no se hubiera confirmada.

Ayer, la empresa municipal Servicios Funerarios de Madrid recomendó no velar a los fallecidos por el coronavirus pero no lo prohibía, aseguró, por carecer de competencias para ello aunque sí elevó una consulta a la Comunidad de Madrid. "Para evitar focos de contagio, desde la Empresa Municipal se está informando a los familiares y recomendándoles no hacer velatorios”, aseguraban en un comunicado.

Cabe recirdar el contagio múltiple de unas 60 personas que asistieron hace más de dos semanas a un funeral en Vitoria y que obligó a poner en cuarentena “manzanas completas” de un pequeño barrio de la localidad riojana de Haro.