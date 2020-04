Ayuso, en Ifema: “Vamos a hacer decenas de miles de tests, empezando por los profesionales sanitarios"

Recuperada y dada de alta tras dar positivo por el Covid-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su primer acto oficial desde entonces, ha visitado esta mañana el Hospital temporal abierto por el Gobierno regional para pacientes con coronavirus (COVID-19): “Lo que se hace en IFEMA es un milagro y agradezco, nuevamente, todo el trabajo de los profesionales sanitarios, estos soldados de la vida que están con nosotros todos los días”, ha afirmado la presidenta.“Vamos a convertir a Madrid en una región segura” y para poder “pronto devolver la normalidad” a los ciudadanos de la región, ha remarcado.

Díaz Ayuso ha adelantado que se realizarán “decenas de miles de tests”, en una estrategia “a través de expertos de los hospitales de la Comunidad de Madrid que nos va a determinar de manera científica cómo los tenemos que hacer”. Así, junto a los tests comprados por el Gobierno regional, los del Gobierno y más las PCR que se hacen en los hospitales, “podremos analizar qué ha pasado en Madrid y poder atajar la situación”. Y es que, en su opinión, el Covid “llevaba mucho tiempo entre nosotros, lo que ha provocado un nivel de contagio masivo”.

Ahora, los primeros test irán destinados “los profesionales sanitarios, los que están expuestos todos los días, y para sus familias porque son las primeras damnificadas por lo que ha pasado”. Del mismo modo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de las personas de las residencias, y su entorno también se someterán a estos análisis.

Posteriormente, “haremos un estudio de la pandemia, para conocer durante varias semanas los que se han contagiado, los que tienen anticuerpos, quién contagia y no y cómo se propaga con el calor. Si no hacemos estudios selectivos podemos tener otra ola en otoño y necesitamos una estrategia clara para no perder el tiempo”, ha afirmado.

En lo que respecta al uso de mascarillas, “estamos recibiendo material y esperamos en los próximos días contar con lo suficiente para proteger al personal sanitario, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los que están expuestos todos los días, los pacientes oncológicos, los inmunodeprimidos, en las residencias, en los supermercados. Queremos llegar al mayor número posible. Lo que quiero es llegar a todos los ciudadanos”. Ahora bien, necestian “una concreción”: “Tenemos que saber qué pretende el Gobierno con el desconfinamiento porque no tenemos claro qué sectores van a trabajar ni cómo se va a proceder. Hay que informar con tiempo para saber a qué atenerse. Según dicte el mando único del Gobierno así actuaré".

Reorientar la Sanidad

Además, ya ha adelantado “que durante un año o incluso dos voy a pedir a los ciudadanos medidas de protección individual, con los mayores y las personas con patologías graves. Va a haber mucha política de prevención porque no sabemos cuánto va a estar el virus”.

Por último, y fruto de esta experiencia, Díaz Ayuso ha asegurado que su intención es la de “reorientar” la sanidad madrileña, para que no vuelva a verse afectada por la “situación de los mercados”. Y es que, en las últimas semanas, la adquisición de material sanitario a potencias como China ha supuesto una tarea titánica, debido a la saturación de peticiones.

Más de 2.000 altas en Ifema

Acompañada por del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas; el coordinador del hospital, Fernando Prados; los directores médicos del centro, Antonio Zapatero y Javier Marco; y por su responsable logístico, Juan José Pérez. Díaz, la presidenta ha recorrido los pabellones 7 y 9, que suman más de 1.300 camas convencionales, y donde hay espacios habilitados para las camas UCI, destinadas a los casos más graves. De momento, hay operativas 16 camas UCI pero existe una capacidad inicial para 96 puestos, que podrían ampliarse a 500 teniendo en cuenta las 5.500 camas que podrían albergar estas instalaciones.

El Hospital temporal de la Comunidad de Madrid entró en servicio el 21 de marzo, apenas 18 horas después de que se iniciaran los trabajos para su puesta en funcionamiento en un tiempo récord. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado de “extraordinario” e “increíble” un centro hospitalario fruto de un “trabajo extraordinario”, según Bruce Aylwald, encargado de epidemias y emergencias sanitarias en la OMS y que estuvo de misión en Wuhan (China), foco inicial del COVID-19.

El centro, que lleva en marcha tres semanas, registra a día de hoy 3.133 ingresados acumulados, más de 2.000 altas y actualmente tiene 1.250 camas operativas. Cuenta con una plantilla conformada por más de 1.200 personas, entre trabajadores sanitarios y no sanitarios. De ellos, hay 307 médicos y 382 enfermeras.