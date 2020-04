Madrid inicia en profesionales sanitarios los estudios para determinar el comportamiento del coronavirus

La Comunidad de Madrid ha iniciado un estudio para conocer con detalle cómo se ha comportado la enfermedad entre los madrileños y saber con más precisión el mapa de infectados y su situación inmunológica, empezando por los profesionales sanitarios. Esto permitirá establecer estrategias posteriores claras desde el punto de vista epidemiológico y asistencial.

Para ello, la Consejería de Sanidad, coordinado por la Dirección General de Salud Pública, ha iniciado cinco estudios piloto en los hospitales Fundación Alcorcón, Gregorio Marañón, Príncipe de Asturias, Ramón y Cajal y La Paz. Estos primeros estudios van a permitir determinar la técnica con mayor sensibilidad y especificidad.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado durante el Pleno de la Asamblea celebrado hoy, que además de estos estudios piloto, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha comenzado el estudio de seroprevalencia para todos los profesionales sanitarios, y en coordinación también con los cinco hospitales concertados de la red pública. Después se ampliará el estudio a los trabajadores de los centros socio-sanitarios.

La Comunidad utilizará en el estudio, por fases, tanto test rápidos de anticuerpos como las técnicas denominadas de ELISA, y espera poder finalizarlo entre profesionales en menos de tres semanas. Para ello, el SERMAS ha adquirido 51.200 pruebas que se unen a las 73.000 adquiridas a través de distintos hospitales y que se utilizarán en su conjunto para toda la red.

Así, además de los cinco estudios piloto, están empezando de manera progresiva estudios en otros 26 hospitales: Rodríguez Lafora, Fuenlabrada, Puerta de Hierro, Escorial, Guadarrama, Fuenfría, Clínico-San Carlos, Getafe, Niño Jesús, 12 de Octubre, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Gómez Ulla, Móstoles, Severo Ochoa, Cruz Roja, Santa Cristina, Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Villalba y Torrejón, además del Centro de Transfusión y la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Estos estudios irán en paralelo a los que se van a realizan entre los profesionales de Atención Primaria y SUMMA 112.

Las pruebas se realizarán a todos los profesionales en un periodo aproximado de tres semanas, en las que se irán incluyendo los centros de manera secuencial. Posteriormente, cada servicio de prevención de riesgos laborales de cada centro decidirá de manera individualizada la conveniencia o no de realizar nuevas determinaciones.

Monitorizar la evolución

Dentro de este plan de acción está contemplada la necesidad de conocer las verdaderas dimensiones de la epidemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid y cuál es el estado inmunológico, así como monitorizar de forma dinámica la evolución de la infección entre la población, ya que esta información es imprescindible para orientar las medidas de salud pública futuras relacionadas con el control de COVID-19.

La Dirección General de Salud Pública recuerda que no hay que olvidar que en el momento actual se desconoce la capacidad protectora de los anticuerpos generados por la enfermedad y la dinámica exacta con la que éstos se producen en los pacientes y en la población asintomática. Hasta que esa información no esté disponible, no se podrán hacer aproximaciones con los resultados más allá de saber qué porcentaje de nuestra población ha sido contagiada.

La Consejería de Sanidad trabajará en paralelo en la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Sanidad, en la que Madrid tendrá una muestra poblacional a estudiar de 6.000 personas.