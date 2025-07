Madrid ofrece su "máxima colaboración" a Óscar Puente para el Cercanías de Navalcarnero, "aunque tememos un paripé"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que el Gobierno de España tiene su "máxima colaboración" para terminar la obra de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, si bien considera que este interés del Ministerio de Transportes es "un nuevo paripé".

Lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad haya solicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colaboración para asumir la construcción de la parte que falta de la prolongación de la línea C-5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero, un proyecto que está estancado desde 2010.

"Ya era hora que el ministro Óscar Puente asumiera algún tipo de responsabilidad y asumiera algún tipo de proyecto con la Comunidad de Madrid. Pero me temo que esto va a ser un nuevo paripé", ha valorado el consejero.

Así, ha hecho alusión a que el anterior ministro ya se interesó por este proyecto y el Gobierno regional lleva dos años diciéndole que "asume su responsabilidad" no solo mejorando la red sino ampliándola.

Por ello, García Martín ha afirmado que han puesto ya todo a su disposición "desde hace muchísimo tiempo" y ha informado de que la construcción ya está iniciada y están esperado a que la "culminen y la exploten" para que pueda dar servicio a todos los municipios colindantes.

Al hilo, ha indicado que no es necesario que Óscar Puente "se haga más fotos" ni que haga ningún tipo de requerimiento a la Comunidad de Madrid". "Tiene nuestra máxima colaboración y lo que celebro es que quiere asumir sus competencias y sus responsabilidades. Insisto, me temo que va a ser un paripé, me temo que va a ser una foto, porque llevamos dos años mareando con este tema", ha criticado.

Por ello, el consejero le ha exigido al ministro que "pasan a la acción y a gestionar" ante lo que contarán "con toda la colaboración" del Gobierno. "A ver si por una vez deja de tuitear y se pone a gestionar", ha añadido.