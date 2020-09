Los más pequeños, a clase hoy: «Grupos burbuja» para 95.000 alumnos

Cerca de 95.000 alumnos de la primera etapa de Educación Infantil (cero a tres años) empiezan hoy las clases después de que en marzo pasado se interrumpiera la actividad académica. De momento, serán más alumnos este año los que acudirán al colegio. En concreto, un 2,1%, según informó el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, después de visitar ayer una escuela infantil de Moratalaz para supervisar los preparativos de la vuelta al cole.

Otra de las novedades es que, por primera vez, en la matriculación hay más alumnos en escuelas de la red pública que en la privada. «Ha tenido que ver el esfuerzo en materia de financiación en este tramo de edad», dijo. Este año es el segundo que es gratuito. A eso se suman los cheques que facilita la Comunidad (37 millones de euros que este año se incrementan en 500.000 euros). Así, este año hay un 5% más de familias que se incorporan a la red pública y que reciben financiación pública con respecto al año anterior.

Además, el aumento en la escolarización se considera positivo ya que algunos estudios concluyen que los niños que inician antes su actividad académica obtienen mejor rendimiento en cursos superiores. Así, Madrid es la segunda comunidad autónoma con más porcentaje de alumnos escolarizados después del País Vasco pero puede que ahora que ya alcanza el 56% se sitúe en el primer puesto del ranking.

De momento, para abordar el nuevo curso y poder desdoblar las clases, se prevé contratar a 350 educadores como apoyo a toda la red de escuelas públicas de la comunidad.

El número de alumnos por clase este curso académico será de 20 por aula y se organizarán en grupos estables de convivencia o «grupos burbuja» que implicará que los alumnos no podrán relacionarse con otros que no sean estrictamente los de su clase. Los niños, a esta edad, no están obligados a llevar mascarilla. Los centros tendrán además una figura que es el coordinador Covid, que en la mayoría de ellos coincidirá con la persona encargada de la enfermería escolar.

Los centros están obligados a seguir todo el protocolo acordado entre el Ministerio de Sanidad y el de Educación con las comunidades autónomas según el cual los colegios se cerrarán solamente cuando haya muchos casos o una situación descontrolada y se considerará brote cuando se registren tres casos de alumnos contagiados.

Las salidas a los recreos se harán de modo escalonado y los niños podrán dispondrán de servicio de comedor y de autobús escolar.

Calendario escolar

La incorporación de los casi 11.000 docentes que reforzarán las plantillas de los centros educativos de la Comunidad de Madrid por el Covid será «escalonada», según dijo ayer Ossorio. Como así también será la incorporación del cerca del millón de alumnos que lo harán a partir de la semana, entre el 4 y el 9 de septiembre, como estaba previsto inicialmente.

Hoy volverán a las aulas los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) pero el día 8 lo harán los del segundo ciclo de esta etapa (3-6 años) así como 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial; el día 9 los de 3º y 4º de la ESO, así como 1º y 2º de Bachillerato; el día 17 los de 4º, 5º y 6º de Primaria; el día 18 los de 1º y 2º de la ESO junto a los de FP Básica y Grado Medio, y el día 28 los de FP Superior.