21Distritos: más de dos meses de maratón cultural

Música, danza, teatro, circo, títeres, literatura, fotografía, moda... No hay disciplina artística que no tenga cabida en 21Distritos. Esta iniciativa, encabezada por el Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, congregará en los próximos dos meses y medio cerca de un centenar de actividades gratuitas, repartidas por todos los centros culturales de la capital: de norte a sur y de este a oeste, sin olvidar algunos puntos emblemáticos de la cultura madrileña como el Circo Price y el Centro Cultural Conde Duque. La situación generada por el coronavirus no ha sido ajena a la programación: se ha priorizado la presencia de aquellos artistas afincados en Madrid y se ha reservado a aquellos de fuera de la capital para la edición de 2021. En caso de que las restricciones fueran en aumento, estaría prevista la adecuación on-line de los espectáculos.

Como explicó durante la presentación la delegada del Área, Andrea Levy, si algo tiene en común la programación de 21Distritos es, aparte del contenido de calidad, su carácter «abierto, inclusivo, multidisciplinar y para todos los públicos», con el objetivo de «ayudar y promover la cultura de base de nuestra ciudad, a nuestros creadores, que tanto han sufrido en los últimos meses».

Entre algunas de las propuestas más esperadas, se encuentra «Nueva York en un poeta», propuesta de Alberto San Juan en la que, partiendo de los textos de García Lorca, aúna literatura, música y teatro (10 y 11 diciembre en Carabanchel y Moratalaz). Mientras, la cantante Sheila Blanco homenajeará también a la generación del 27 en su nuevo espectáculo (10 de octubre en Moncloa). El flamenco correrá a cargo de Israel Galván, que impartirá seis clases magistrales en seis distritos (del 16 al 18 de octubre). Sin olvidar, en esta misma línea, una de las aportaciones más originales: el «Potaje Flamenco», servido por el bailaor Josemi Carmona y su madre, la cocinera Amparo Niño, en el que explorarán los ingredientes que comparten el cante hondo y la gastronomía (10 y 11 de octubre en San Blas-Canillejas y Puente de Vallecas).

Dentro de las artes vivas, no pueden pasarse por alto dos propuestas: la del colectivo La Parcería y su poesía bailada, con DJs, poetas y música en directo (14 de noviembre en Villa de Vallecas), y la de Mucha Muchacha, que dará una lección de empoderamiento femenino a través de la danza (10 de octubre en Moratalaz).

Los más jóvenes tendrán un encuentro teatral con La Tristura, compañía que pondrá a prueba algunos de sus mecanismos escénicos a través de la obra «Future Lovers». Mientras, los más pequeños podrán disfrutar de talleres de fotografía y poesía, así como la asistencia a espectáculos de prácticamente todas las disciplinas. De hecho, dentro de la música para disfrutar en familia, destacan el espectáculo infantil de Mastretta (18 de octubre en Salamanca); el concierto para padres e hijos de The Limboos (25 de octubre y 13 de diciembre en Arganzuela y Salamanca); la «Música para niños a los que les gusta el piano» de Alejandro Pelayo (8 de noviembre en Salamanca), y el «Jazz for Children» del quinteto Noa Lur (7 y 14 de noviembre en Chamartín y Hortaleza).

Además, 21Distrito será sede de los ya tradicionales «Generación Global», con The Cross Border Project, y de los dos festivales de títeres de Madrid: Titirimadroño y Pendientes de un Hilo.