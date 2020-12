Ayuso se vuelve a «casar» con su gobierno de coalición

Acaba el año y cinco palabras lo resumen todo para la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso: «dolor, extenuación, solidaridad, responsabilidad y gratitud». Pero si hay algo que Ayuso estaría dispuesta a repetir es su gobierno de coalición con Cs, pese a sus discrepancias en todo este tiempo.

Ni Ayuso ni Aguado creen que la pandemia haya paralizado Madrid y ambos parecieron convenir ayer, en la rueda de prensa posterior al último consejo de Gobierno del año, en la necesidad de proteger y llevar su gobierno «hasta el final».

Y es que, pese a las disputas internas, el 80% de los acuerdos pactados con los naranjas ya se han cumplido. Por eso Ayuso admitió que se «volvería a casar con el Gobierno de coalición». ¿Y cuál fue la respuesta del vicepresidente Aguado? «Hay que firmar lo que haga falta si eso da un plus de confianza a los ciudadanos, creo que es lo que se necesita en momentos de incertidumbre (...) Saber que tienen un gobierno de coalición pero que funciona, puede tener a veces distintos puntos de vista, pero la inmensa mayoría de las veces estamos de acuerdo», dijo dando el sí por respuesta a la petición de Ayuso, que indirectamente le dio la palabra para que se pronunciase al respecto.

Ayuso aprovechó en su balance de fin de año para sacar a relucir la lista de reproches al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El primero de todos, el «sectarismo» a la hora del reparto de los fondos europeos para hacer frente al coronavirus, los llamados «React EU Covid».

«Está pensado contra los madrileños, porque nunca se ha visto tanta arbitrariedad contra Madrid», lamentó. Y quiso insistir en la idea: «El gobierno está atacando a los trabajadores de Getafe, de Fuenlabrada, de Móstoles, de Alcalá de Henares y, en definitiva, de toda la Comunidad de Madrid», dijo.

Recibe más Cataluña que Madrid

El malestar de Ayuso está fundamentado en la idea de que Cataluña va a recibir el 17% de estos fondos frente al 13% de Madrid, aunque ambas tienen casi el mismo peso sobre el Producto Interior Bruto nacional. Y eso que ambas autonomías tienen escenarios sociales y económicos muy parecidos. La presidenta regional relacionó ese reparto desigual con «el apoyo del independentismo catalán al Gobierno» lo que, a su juicio, «va a costarle a los madrileños 422 millones de euros que van a recibir menos y esto nos hace falta a todos para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria».

Pero Ayuso encontró aún más ejemplos para justificar el «maltrato» del Gobierno central a Madrid al poner como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana, que recibe casi el mismo volumen de fondos que Madrid, pese a que su peso sobre el Producto Interior Bruto, que es del 9%, y la población, el 10,6%, es muy inferior. «Vamos a denunciar este maltrato a Madrid en todas partes», dijo tajante. Ya avanzó que recurrirá a Bruselas y que encontrará vías de denuncia en España. «No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y, desde luego, en el momento menos adecuado.

“Quiero saber cuántas vacunas van a cada comunidad”

Y precisamente en un momento como el actual en el que Madrid no ha recibido autorización definitiva para hacer test de antígenos en las farmacias a todo el que lo solicita y en el que acaba de solicitar que las mutuas puedan hacer también pruebas para detectar el virus entre sus trabajadores, Ayuso ha pedido al Gobierno «transparencia» en el reparto de las vacunas y conocer los criterios que el Gobierno ha utilizado en su reparto. «Quiero saber cuántas vacunas van a cada Comunidad, quiero transparencia e igualdad», dijo durante la rueda de prensa del balance de este año 2020 en la Real Casa de Correos.

«Yo siempre he dicho que quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, no que Madrid tenga más en detrimento de los demás. En Madrid esperábamos un número más alto y ahora es otro. Yo espero que vengan más vacunas porque, si no, vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos». Y es que no ha ocultado su extrañeza por el hecho de saber que antes se les iba a dar un número de dosis y ahora es otro distinto.

También lamentó que el Gobierno quiera volver a imponer a Madrid impuestos «obsoletos», como el de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones.

El vicepresidente Aguado no arremetió tanto contra el Gobierno central como con el independentismo. «El virus ha despellejado las teorías nacionalistas e independentistas y ha demostrado que cada día son más obsoletas y trasnochadas. ¿Alguien piensa que vamos a ganar a un virus global, internacional desde nuestro terruño? Pues este virus demuestra que el nacionalismo y el independentismo están más caducos que nunca porque no sirven para solucionar problemas del siglo XXI», dijo Aguado en su discurso de balance de 2020 durante la rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno del año. Por eso se mostró convencido de que en un año tan complicado como 2020, «el coronavirus ha sido como un bofetón que ha colocado nuestras prioridades».

Aguado recalcó que el nuevo año tiene que ser «el de la humildad, el del trabajo duro y la empatía con los vulnerables» después de hacer un emocionado recuerdo a los fallecidos durante la pandemia.

Llamamiento a la unidad

Pero tanto Aguado como Ayuso hicieron un llamamiento a la unidad. «Cuando nos dividimos somos más débiles y cuando nos unimos somos más fuertes». En términos similares, Ayuso reclamó la necesidad de que haya «un solo país fuerte contra la crisis económica, sin discriminaciones ni arbitrariedades». Incluso pidió el apoyo a los portavoces socialistas de la Asamblea de Madrid en un momento como el actual en el que la presidenta regional cree que la Comunidad autónoma está discriminada por el Gobierno central. «Si no lo hacen, tendrán que explicar la discriminación que Pedro Sánchez somete a las familias de la Comunidad de Madrid, a sus ahorros, a sus pertenencias».

En el balance de medidas que se han llevado a cabo, la presidenta regional no ocultó su satisfacción por los proyectos venideros que servirán para reactivar Madrid, como es el proyecto de Madrid Nuevo Norte, «el mayor proyecto urbanístico del sur de Europa para los próximos años».

Otro de las medidas que destacó fue el Programa de Inversión Regional, que repartirá mil millones de euros que tiene presupuestado para los próximos cinco años.

Y por último, hizo hincapié en el hospital público Enfermera Isabel Zendal, construido en solo tres meses y que dispone ya de un millar de camas y 50 Ucis para atender a más del centenar de pacientes que ya han pasado durante el último mes por sus instalaciones para recibir tratamiento.