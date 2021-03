Aguado carga contra Ayuso (desde la Puerta del Sol)

El vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no estará en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Gobierno regional. Al menos eso era lo que en un principio se anunció.

Su ausencia, para muchos, era la consecuencia de lo vivido esta mañana en la Región de Murcia, donde su grupo político, Ciudadanos, ha planteado una moción de censura, junto al PSOE, contra su socio de Gobierno en esa Comunidad, el PP. Y el anuncio, posterior, de elecciones anticipadas. Desde Ciudadanos han calificado de “veto” la no comparecencia de Aguado en rueda de Prensa.

Desde la Puerta del Sol se ha anunciado que la información de los acuerdos en el Consejo de Gobierno “se remitirán en las correspondientes notas de Prensa”.

Al final, Aguado compareció ante los medios... pero para cargar contra su socio de Gobierno, Isabel Díaz Ayuso. A ella y al PP los responsabilizó de “extender a la Comunidad de Madrid lo sucedido esta mañana en Murcia”. Y afirmó que la líder del PP estaba “mal aconsejada”.

La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento, rompiendo los naranjas su coalición con el PP, ha agitado el resto de gobiernos autonómicos que tienen estas dos fuerzas, especialmente en Madrid, donde el desencuentro ha sido constante. Tanto, que al final ha estallado.

Aunque desde Cs insistía esta misma mañana en que la moción de censura se circunscribe solo a Murcia, y que no hay ninguna estrategia para cambiar otros ejecutivos autonómicos o municipales, hay comunidades donde la relación entre los dos socios es muy difícil, como es el caso de Madrid, y otras, donde no lo siendo, por ejemplo en Castilla y León, su vicepresidente, Francisco Igea, no cuenta con el respaldo de Inés Arrimadas.