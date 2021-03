Ayuso: “España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que cambiará su lema de campaña y ahora será “comunismo y libertad” a raíz de que Pablo Iglesias haya anunciado su candidatura a la Comunidad de Madrid.

“España me debe una, hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa”, ha sentenciado. Ayuso no ha puesto reparos para enfrentarse a Iglesias que “es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre conta la Comunidad de Madrid, cree en la expropiación y en la okupación, e intervención de la empresa, en boicot y de los ataques desmedidos contra el Isabel Zendal, fomentando huelgas y quemando las calles de Madrid como hemos visto las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado”, ha dicho en rueda de prensa tras una reunión del Platercam.

Sobre un posible frente común de la izquierda ha subrayado que “no me tiene que interesar” pero ha hecho ya un llamamiento a la unidad del centro derecha. “A partir de ahora, todos aquellos que quieren vivir en libertad ya sean inspirados por el socialismo o que formen parte ideológicamente por el centro derecha nos vamos a tener que unir y aunar esfuerzos para demostrar que las políticas y la forma de vivir en Madrid va en una dirección contraria”.

Por eso ahora su preocupación se centra en que “el comunismo no entre en la Comunidad de Madrid”.

Por lo pronto no ha despejado dudas sobre si volvería a negociar con Cs en el hipotético caso de que no reuniera los votos suficientes como para poder gobernar, tal y como indica la última encuesta publicada por LA RAZÓN. “Quiero gobernar en libertad porque quiero llevar pronto unos presupuestos e iniciativas a la Asamblea, tener un gobierno estable que aporte seguridad y certidumbre”.

La presidenta regional ha asegurado, no obstante, que la relación con muchas personas de Cs es buena, aunque su objetivo es hacer una lista con miembros del PP como una forma de dar estabilidad. No obstante, también ha admitido que ha tenido buenos gestores en su gobierno en las distintas consejerías de Cs. De hecho, no ha descartado integrarlos. “Si en el futuro veo que hay algunos dispuestos a seguir, lo miraré porque quiero a los mejores gestores al frente de la Comunidad”.

Pero, en concreto, su relación con el hasta ahora vicepresidente Ignacio Aguado “se puede resumir en la actuación que ha realizado el presidente de la Asamblea comandado con él intentando evitar que los madrileños fueran a las urnas y cometiendo, a mi juicio, un hecho irresponsable, que es sembrar las dudas sobre la legitimidad de un proceso electoral que es impecable. Yo estoy a otra cosa. Tengo que mirar para adelante porque tengo mucho que hacer”.

La Comunidad de Madrid iba bien. Funcionaba. Había un acuerdo de Gobierno que se estaba cumpliendo y que se iba a cumplir hasta el final.



Isabel, tu capricho de dinamitarlo todo solo traerá crispación, enfrentamiento y parálisis.



La que has liado 🤦‍♂️https://t.co/IjEcyjUkNC — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 15, 2021

Su idea ahora es poner “a los mejores economistas al frente de la Comunidad de Madrid” si gana las elecciones. Por eso ha pedido el voto “a aquellos que no quieren que se pierda la Comunidad de Madrid, como está pasando en otras autonomías”.