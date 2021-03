En medio año, los madrileños y madrileñas contarán, como mínimo, con tres pistas menos de esquí a las que acudir sin salir de la región, cosa que, hoy por hoy y hasta nueva orden, se ha convertido casi en un requisito indispensable para disfrutar de los días libres y las vacaciones en tiempos de pandemia. Así lo dictó a principios de mes el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, aludiendo a motivos de protección patrimonial y medioambiental, ha determinado que no se renovará el contrato recién expirado que se firmó en 1996 con la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, de manera que, el próximo 30 de octubre, deberán haber desaparecido las pistas El Bosque, Escaparate y Telégrafo. Una decisión sin opciones a réplica contra la que, no obstante, este jueves 18 de marzo ha mostrado su rotundo desacuerdo la presidenta Isabel Díaz Ayuso: «Voy a pedir al Gobierno que permita que las pistas de Navacerrada, de esta estación de esquí tan querida y tan necesitada para los madrileños amantes de la montaña y del deporte, siga abierta y siga empleando», ha asegurado.

El momento elegido para lanzar estas declaraciones fue su visita ayer al centro comercial Intu Xanadú, en Arroyomolinos, donde se encuentra la que es la única pista de nieve en interior de España, una de las más grandes de toda Europa, conocida como la Madrid Snowzone. «Esta pista que tenemos detrás va a ser la única que puedan disfrutar los madrileños porque el Gobierno ha decidido otra vez cerrar de manera unilateral», ha lamentado la presidenta de la Comunidad que, incluso, se ha atrevido a poner en duda los argumentos del OAPN: «Aquí no hay una razón climática, evidentemente, porque, si fuera así, no se abriría ninguna pista en España», ha dicho en relación al cambio climático y la subida de las temperaturas alegada para no renovar este contrato sobre el que se sostenía esta estación. La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí ha anunciado ya su cierre total.

Así las cosas, Isabel Díaz Ayuso pide a los responsables «coherencia» ante lo que, sospecha ella, podría ser «otra agresión al mundo rural». Una acusación a la que sumó el dato de que el cierre de la estación de esquí de Navacerrada podría costar medio millar de empleos entre trabajos de empleo directos e indirectos, una preocupación compartida por buena parte de la población de Navacerrada y las localidades de la zona. «Hemos demostrado con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo que no sirve de nada un cierre si no está acompañado de una estrategia», ha continuado la presidenta haciendo una analogía con su método de gestión de la Covid-19.