“La vía 62″: ¿por qué Ayuso podría prescindir de Vox sin llegar a la mayoría absoluta?

A pesar de que las encuestas coinciden en señalar que la ganadora de las elecciones de este martes en Madrid será Isabel Díaz Ayuso, no se sabrá hasta que no termine el recuento quién gobernará la región los próximos dos años. Porque no se trate de qué partido sea el primero, sino de qué bloque sumará la mayoría absoluta. Ahí está el precedente de 2019: Ángel Gabilondo convirtió al PSOE en la primera fuerza de la comunidad, pero la aritmética y el portazo de Ciudadanos le privaron de llegar a la Puerta del Sol.

En el escenario actual, se barajan fundamentalmente tres posibles escenarios. El primero, al que no apunta ninguna encuesta pero que tampoco nadie se atreve a descartar de plano, es el de una mayoría absoluta de Díaz Ayuso. El segundo, en el que sí coinciden los estudios demoscópicos, augura que PP y Vox sí rebasaran la barrera de los 69 diputados de manera que quedaría garantizada la continuidad de la actual presidenta, con la única incógnita de sabe si los de Rocío Monasterio se suman al Gobierno o permanecen como apoyo externo. La tercera posibilidad es que PP y Vox no sumen y la izquierda, PSOE, Más Madrid y Podemos, puedan articular un tripartito similar al que gobierno en la Comunidad Valenciana. Estos tres escenarios, que son los que manejan en los cuarteles generales de los partidos, tienen también como punto en común el hecho de que Ciudadanos se quede como fuerza extraparlamentaria. Si los naranjas superan el 5% de los votos, cualquiera de estas cábalas quedaría trastocada.

Sin embargo, en las últimas horas de la campaña ha cobrado fuerza una cuarta vía intermedia, según la cual, el PP de Ayuso no alcanzaría la mayoría absoluta y, sin embargo, apenas necesitaría los diputados de Vox. Para que se concrete este escenario tendría que darse una única circunstancia: que el PP, sin alcanzar los 69 escaños de la mayoría absoluta, logre más diputados que los tres partidos de la izquierda juntos. De esta manera, Vox quedaría en una difícil situación. Al PP le bastarían sus votos para sacar adelante la investidura de Ayuso por mayoría simple en segunda ronda. Y, al mismo tiempo, la presidenta y candidata no sería reelegida si los de Monasterio votasen en contra y se alinearan con la izquierda, posibilidad ésta que descartan de plano en las dos formaciones de derechas.

Dentro del PP de Madrid han comenzado en los últimos días a ver posible que este escenario pueda concretarse. En el caso, por ejemplo, de que los populares logren 62 asientos en la Asamblea de Vallecas, esta posibilidad sería real si Vox suma, al menos, 13 diputados. De manera que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos podrían aspirar a un máximo de 61 diputados. Sucedería exactamente lo mismo en el caso de que el PP se quedara con 61 diputados y Vox lograse 15, ya que la suma de las bancadas de Ángel Gabilondo, Mónica García y Pablo Iglesias sumarían un total de 60 diputados, insuficientes para evitar la investidura de Ayuso.

Si el PP lograra acercarse un poco más a la mayoría absoluta y sumara 63 diputados, le bastaría con que Vox consiguiese en las urnas 11 escaños, puesto que los tres partidos de izquierdas tendrían un techo de 62 asientos en el parlamento regional. Y si la candidatura de Ayuso lograse 64 diputados, sería suficiente con que Vox sumara 9. En el equipo de la presidenta prefieren no hacer cábalas y confían en un participación elevada que les otorgue una amplia mayoría con la que poder gobernar en solitario.