Adiós a las gallinejas de Madrid

Hoy, el pequeño municipio de Castilla-La Mancha en el que nació, suma menos de 90 habitantes. Cuando lo dejó allá por los 50, el pueblo tenía algo más de vida, pero las mismas pocas oportunidades para un niño que soñaba con ser maestro en la gran ciudad. Así que dijo adiós a Membrillera y a Guadalajara, cargó la maleta de ilusiones y con solo 12 años cogió rumbo a la capital. Era el mayor de siete hermanos. Aquí le esperaba su tía, que desde hacía poco regentaba una freiduría de gallinejas en el número 84 de la calle Embajadores, por aquel entonces, un rincón aún sin historia. «Vine a Madrid huyendo de la miseria, con la intención de echar una mano con el negocio y dedicarme a estudiar, pero, al final, el trabajo me absorbió, hasta ahora, 67 años después», empieza narrando Gabino Domingo, al frente hasta hace apenas unos días de la Freiduría de Gallinejas de Embajadores. «Pasaron más de diez años hasta que mi tía me dejó el restaurante, más de diez años hasta que llegaron las buenas rachas: pasé de considerar este lugar una cárcel sin puertas, a decirle a un hombre que me ofreció firmar un cheque en blanco que no me iría ni por todo el dinero del mundo», continúa confesando.

Y entre el corazón roto por un cambio de rumbo forzado y el amor imprevisto por una pasión nueva, se forjó un símbolo de la gastronomía madrileña, una seña de identidad castiza de la ciudad, un testigo del paso del tiempo en la capital. Pero la Freiduría de Gallinejas de Embajadores ha echado el cierre y el Madriz que se escribe con «z» brilla desde este lunes con una luz menos. «Piensas que no vas a abandonar nunca hasta que todo parece ponerse del lado contrario; la pandemia nos ha hecho mucho daño económicamente y la situación requería casi de volver a empezar, pero, cuando estás a punto de cumplir los 80, no te queda energía para eso, como tampoco razones», explica resignado el hostelero, que retoma la emoción para terminar: «A pesar de los pesares, este último fin de semana la freiduría se desbordó de agradecimientos, la gente acudió en masa para despedirse, y es con lo que me voy a quedar, con el cariño de todas esas personas». Y eso, ni se compra ni se vende. Ni por todo el dinero del mundo.