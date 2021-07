Un año de los Acuerdos de la Villa: el pacto que sentó desde Vox a Más Madrid

En un extremo, Más Madrid. En el otro, Vox. Y así, los representantes de los cinco partidos con representación en el Ayuntamiento, a los que había que sumar el alcalde, compartiendo no solo foto, sino un proyecto de ciudad común. Una imagen difícil de ver en tiempos de polaridad y que puede que tarde mucho en repetirse. Justo hoy se cumple un año de la firma de los Acuerdos de la Villa. Como su nombre indica, se firmaron en el Palacio de la Villa, no en Cibeles. Se escogió la que fue sede del Ayuntamiento durante 400 años por suponer un pacto excepcional. No se trataba de un acuerdo protocolario. Eran las 352 medidas que la totalidad de los grupos municipales acordaron porque era las que necesitaba Madrid. Una capital herida por la crisis sanitaria, pero no hundida, y que debía afrontar su reconstrucción.

¿Cuál es el saldo 365 días después? Un total de 242 medidas se han iniciado; 66 se han cumplido y 44 están a la espera. De este modo, más del 87% de los objetivos bien se han logrado, bien están camino de ello, y solo un 12,5% todavía está por iniciarse.

Plan de Contingencias

El organismo autónomo Madrid Salud fue el encargado de su elaboración. Con este Plan Municipal, se ofrecerán respuestas más rápidas y eficaces para la población en el caso de futuras pandemias o epidemias en la ciudad en la ciudad de Madrid

Soledad no deseada

Enfocado especialmente a jóvenes y mayores, ha sido uno de los problemas acentuados por el confinamiento. El Plan municipal para la prevención de la soledad no deseada tiene una duración inicial de dos años, prorrogables, y un presupuesto de 2,5 millones de euros. Tanto el Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias como la de Familias, Igualdad y Bienestar Social implementaron conjuntamente esta estrategia, con nuevos programas o con la continuación de iniciativas que ya se estaban desarrollando.

Reserva de material sanitario

EPIs, mascarillas, geles hidroalcohólicos, batas desechables... Se trata de materiales que, en este último año, se han tornado imprescindibles para los sanitarios y trabajadores públicos en general. De ahí que se haya creado una reserva estratégica de material básico para garantizar el suministro a la plantilla municipal. Del mismo modo, se creó un punto de diagnóstico de virus y anticuerpos.

Conexión entre barrios

Uno de los objetivos marcados es el de cerrar brechas urbanas e interconectar barrios. Bajo ese epígrafe se enmarcan, entre otras, las obras de la cubrición de la M-30 a su paso por el antiguo Calderón, que comenzarán a lo largo de este verano. Con ese espíritu, se ha puesto en marcha también el desmantelamiento de tres de los «scalextric» de mayor impacto en la ciudad: Joaquín Costa-Francisco Silvela (ya desmantelado y ahora en proceso de reurbanización); Pedro Bosch (se está trabajando en el proyecto y las obras comenzarán antes de final de año); y Avenida de la Albufera. En cuanto este último, el proyecto se redactará en 2022 y las obras se podrán llevar a cabo en el próximo mandato. Además, recientemente se han remodelado los túneles de la avenida del Planetario y el de Las Tablas, se ha conectado Pinar de Chamartín con Sanchinarro bajo la M-11, y se está licitando el contrato para la construcción de la pasarela del barrio de Butarque a la estación de Villaverde. También se ha comenzado a redactar el proyecto del paso bajo las vías férreas en el Pozo del Tío Raimundo.

Acceso a colegios

La accesibilidad a los centros educativos, incluyendo escuelas infantiles, era otro de los objetivos. El Ayuntamiento ha mejorado la movilidad y la accesibilidad en un total de 48 instalaciones. Además, el Consistorio se encuentra elaborando un Plan de Mejora de Accesos a Centros Educativos. Para ello, se están estudiando los casos de aquellos colegios públicos, concertados o privados que cada distrito considera que merecen una intervención, siempre con pleno consenso entre todas las partes implicadas. Además, también se están incorporando los acuerdos de los plenos de los distritos y las peticiones que los vecinos realizar a través del servicio de atención al ciudadano.

Barreras arquitectónicas

El programa de eliminación progresiva de barreras arquitectónicas se extenderá a toda la ciudad. Se priorizarán los entornos de los intercambiadores de transporte, residencias y centros de mayores a través de la oficina de accesibilidad.

Paneles solares

El Consistorio ha incluido nuevas bonificaciones por instalación de sistemas de aprovechamiento de energía. En el IBI, se pasa del 25% al 50% para los inmuebles de uso no residencial por el uso de energía solar para autoconsumo. En cuanto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), se establece una bonificación del 50% a favor de quienes tributen por cuota municipal y hayan instalado, para el autoconsumo, algún sistema de energía solar, en sus dos modalidades de térmica y fotovoltaica, con una potencia mínima de producción de energía de 50kw y un límite del 30% del coste de la instalación.

Cultura en los distritos

La cultura accesible es otra de las apuestas municipales. Al inicio de la pandemia se consolidó el aumento presupuestario del programa 21 distritos, con el objetivo de «preservar el derecho a la cultura de todos los vecinos y el apoyo a los creadores». Así, más de 90 actividades gratuitas se desarrollarán hasta el próximo 15 de diciembre con una programación abierta, inclusiva, multidisciplinar y para todos los públicos. Para 2021, y tal y como se rubricó en los Acuerdos de la Villa, el programa cuenta con un presupuesto de un millón de euros.

Cuesta de Moyano

Buena parte de la historia de Madrid está escrita en sus librerías. Se llevó a cabo una campaña de impulso de la Cuesta de Moyano, así como la ampliación de la exención del canon. Un tributo, este último, del cual estuvieron exentos los libreros en 2020 y también en este 2021. Del mismo modo, se cerró el acuerdo de colaboración con la Asociación Soy de la Cuesta para destinar 8.500 euros a campañas de difusión y actividades culturales promovidas para reactivar este espacio cultural. Asimismo, se instaló un punto de información turística en la caseta 1, propiedad del Ayuntamiento, algo que reivindicaban los propios libreros.

Tablaos flamencos

La ausencia de turismo ha supuesto una herida casi mortal para estos establecimientos. Desde el Ayuntamiento recuerdan que el Consistorio fue la primera administración que mostró su preocupación por el mantenimiento de los tablaos . Por ello, el Área de Cultura, liderada por Andrea Levy, agilizó los trámites para sellar el acuerdo que permitió declarar a los tablaos de interés general para la ciudad. Algunos de ellos, como Torres Bermejas o el Corral de la Morería, han reabierto sus puertas con todas las medidas de seguridad.