El alcalde madrileño que desafía a las eléctricas: “No es un brindis al sol”

Economía

Una localidad del sur de la Comunidad de Madrid, a unos 40 kilómetros de la capital, de unos 1.900 habitantes, se convirtió ayer en la «aldea gala» frente a la subida del precio de la luz. Su alcalde era el hombre más buscado. Atendió ayer a entre treinta y cuarenta medios. Y no solo a nivel nacional. Un periódico de Francia y una cadena de Miami también querían hablar con Víctor Manuel López. «Has logrado ponernos en el mapa», le dijo un vecino en la mañana de ayer. Y así es: Batres se ha convertido en la primera localidad que ha dicho «no» a las eléctricas: suspenderá los pagos hasta que las compañías no bajen los precios.

«Nuestra intención no era ser tan mediáticos. Tenemos que ver cuáles van a ser las consecuencias. No me voy a quemar a lo bonzo. Tengo dos hijos pequeños y primero tengo que mirar por mi familia. Pero animo a otros municipios a dar este paso. Es por esto por lo que estoy en política. Si queremos ser ejemplarizantes, primero tenemos que ser ejemplares», asegura López en conversación con LA RAZÓN. En su opinión, «el ADN del país está bastante lastimado. Y los responsables políticos tenemos que dar un paso adelante y plantar cara ante tanto abuso». No en vano, estamos hablando del recibo de la luz «más caro toda Europa, solo por detrás de Grecia».

Perteneciente a la Agrupación de Batres (ADB), formación independiente, el actual alcalde fue el más votado en las últimas elecciones de 2019. Hoy, y tras la dimisión del anterior alcalde, su partido gobierna en minoría con cuatro concejales. Algo que era de esperar, debido a que en el municipio «siempre se han puesto de acuerdo PP, PSOE, Podemos y Vox para que no gobernemos, porque los independientes siempre hacemos daño». Bombero de profesión, ni él ni sus concejales cobran un solo euro por sus cargos, lo que no quita que «estemos 24 horas pegados al teléfono para resolver los problemas de los vecinos».

La pregunta es inevitable: ¿está dispuesto a llegar hasta el final? «No es un brindis al sol, queremos hacer las cosas bien», aclara. «Hemos escrito a Iberdrola para comunicarles la decisión y hemos informado a la interventora», añade. Durante la tarde de ayer, todavía no habían recibido respuesta por parte de la compañía.

Ni por su cabeza, ni por la de los vecinos, se asoma la idea de que el municipio se quede sin luz, debido a una iniciativa que tienen intención de aplicar ya este mes. «No pueden dejar sin luz a un pueblo. Es un servicio municipal. En municipios como Navalcarnero tienen dos millones de deuda en este sentido y no les han podido cortar la luz», señala. Además, el regidor recuerda que su corporación «ha acabado con la deuda que Batres tenía con Iberdrola, incluso antes del plazo que se había acordado».

Aunque al principio duda en utilizarla, finalmente Víctor Manuel López usa una palabra que cree que resume esta acción por parte de su Ayuntamiento: patriotismo. «Los españoles aguantamos, pero, cuando se sobrepasa el límite, estallamos. Somos un pueblo muy variado y considero que vivo en un gran país. Y por eso creo que debo sacar pecho por mi gente», concluye.