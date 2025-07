De Hawkeye a campeón: la nueva generación de arqueros conquista Madrid

Leo Sebastián Vélez Romero vio por primera vez a Hawkeye disparar en Los Vengadores y quedó fascinado. "Siempre me ha llamado la atención, sobre todo por las películas", reconoce este joven arquero que ahora entrena más de mil flechas semanales en el Centro de Tecnificación de Tiro con Arco de Madrid (CETAM). Su progreso ha sido meteórico: en el último torneo logró el quinto puesto individual y el tercero por equipos en el Campeonato de España, representando a la Comunidad de Madrid en su primera competición como sub-21.

"Es un deporte que te enamora rápidamente: tiras una flecha y enseguida quieres mejorarla", explica Leo mientras ajusta la tensión de su arco recurvo. A pocos metros, Claudia Ibañez Romero perfecciona su técnica bajo la mirada atenta de los entrenadores. Su historia familiar pesa: es hija de un triple campeón de España en las tres modalidades que practica. "Mi padre nos sugirió que compráramos arcos profesionales en lugar de juguetes", recuerda sobre sus inicios hace nueve años. "Practicamos este deporte como familia, y las competiciones me han enseñado a gestionar mis emociones, algo que también me ayuda en situaciones cotidianas, como los exámenes." Para Amaya González, que lleva ocho años practicando, el tiro con arco "ya forma parte de mi vida. Ahora me siento muy fuerte, tanto física como mentalmente".

Sandra Nieva, coordinadora de los programas de tecnificación y preparadora física del centro, observa cómo sus pupilos desarrollan una disciplina que va mucho más allá del aspecto físico. "Lo único que se necesita es paciencia y constancia, ya que hay que dedicar muchas horas de entrenamiento", asegura. En las competiciones oficiales, los arqueros deben completar 72 flechas en modalidad recurvo, con puntuaciones que van del 1 al 10, pero para los atletas del CETAM esa cifra representa apenas una cuarta parte de su entrenamiento habitual.

El aspecto psicológico resulta crucial en un deporte donde cada disparo cuenta. Gonzalo Velasco, psicólogo deportivo del centro, trabaja con los jóvenes arqueros para que aprendan a manejar la presión. "La gestión emocional de cada flecha es crucial, y es lo que acaba marcando la diferencia en las competiciones", explica. Las sesiones se extienden desde el viernes hasta el domingo, y aunque el esfuerzo físico es moderado, el mental resulta agotador. "Aprenden que la frustración no conduce a los resultados esperados", añade Velasco.

Pero el CETAM trasciende la alta competición. Carmen Martínez Muñoz, arquera y secretaria de la Federación Madrileña de Tiro con Arco, destaca la universalidad de esta disciplina: "Tenemos personas muy jóvenes y también mayores de 80 años". Algo muy llamativo y positivo es el programa terapéutico que desarrollan con mujeres que han superado cáncer de mama. "Se benefician de la vibración del arco en el pecho afectado", explica Carmen. "También ofrecemos clases para personas con discapacidad y problemas de movilidad. El tiro con arco es realmente para todos."

En las instalaciones públicas de la Comunidad de Madrid, donde se forman los futuros representantes regionales, estos jóvenes arqueros demuestran que el deporte trasciende la técnica. Mientras los deportistas ajustan su equipamiento para otra sesión de entrenamiento, el eco de las flechas contra las dianas resuena en un centro que ha convertido la inspiración cinematográfica en medallas reales. ¡Vamos!, que las flechas sigan dando en la diana.