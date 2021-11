La plaza de toros de Getafe, en estado «deplorable»

Un lugar peligroso. De esta manera ve el Partido Popular de Getafe la plaza de toros de la localidad. De hecho, el partido ha denunciado «el vergonzoso abandono, continuado y premeditado» de distintas instalaciones municipales por parte del gobierno de la alcaldesa Sara Hernández, del Partido Socialista, como es el caso de esta plaza de toros. Y es que, en este lugar abandonado ahora hace seis años se amontonan los escombros y los azulejos rotos mientras espera, sin mantenimiento alguno, a que el Ayuntamiento decida qué hacer con este espacio.

Los populares han llevado la cuestión al pleno municipal tras registrar, el pasado 9 de noviembre, un ruego en el que se insta al gobierno local a «dotar de mantenimiento, ahora inexistente, a la plaza de toros de Getafe». «Este espacio y edificio público, que es de todos y cuya construcción supuso una inversión de 3 millones de euros, se ha visto seriamente perjudicado desde que Sara Hernández llegó a la alcaldía en 2015», ha denunciado el portavoz del Partido Popular de Getafe, Carlos Pereira.

La plaza de toros fue clausurada en 2015, después de que un informe técnico concluyese que la construcción presentaba vicios ocultos en su estructura que la habían llevado al estado de ruina. Asimismo, se establecía que el coste de reparación sería de unos 250.000 euros.

«Ni un solo euro de inversión y ni un solo euro de mantenimiento», ha recalcado el popular, convencido de que «la dejadez del gobierno municipal» a la hora de mantener las instalaciones públicas «ha hecho que la plaza de toros se encuentre vandalizada y que se haya convertido en un lugar cada vez más peligroso». Asimismo, Pereira ha explicado que «hoy esta instalación presenta una imagen deplorable, abandonada y vandalizada», llegando al punto de ser «una escombrera en la que incluso crecen las palmeras en el coso taurino».

Por otro lado, Pereira ha afirmado que este «deterioro escandaloso de la plaza de toros» es el «máximo ejemplo de cómo los socialistas como Sara Hernández se piensan que el dinero de los vecinos no es de nadie y se dedican a dilapidarlo en asesores con sueldos de 90.000 euros» mientras «abandonan las instalaciones públicas». Algo que, para el popular, supone «un insulto a todos los vecinos» de Getafe.

Por último, Pereira ha instado a la alcaldesa a recuperar «esta instalación en beneficio de los vecinos» y a que «como gestor de los recursos de todos los getafenses», preserve y cuide «las instalaciones municipales en las debidas condiciones de seguridad, higiene, uso y habitabilidad».

El qué hacer con la plaza de toros es un debate que tiene más de dos años. Y es que, en 2019, PSOE y Podemos de Getafe anunciaban que en el acuerdo de los presupuestos municipales para 2020 estaba contemplada la remodelación del espacio, de tal manera que quedase cerrado e insonorizado para poder promover en él eventos culturales, como conciertos, sin que esto supusiera un perjuicio para los vecinos. Sin embargo, las obras no solo no han comenzado, sino que la respuesta del Ayuntamiento ante la reclamación del Partido Popular ha sido que se impulsará un concurso de ideas arquitectónicas para llevar a cabo el proyecto. Pero, antes de encargarlo, el gobierno municipal aun debe decidir cuál será definitivamente el objetivo del nuevo espacio. Por el momento, todavía no está claro, pero para ello se ha constituido una mesa de expertos y técnicos municipales de las concejalías de Urbanismo, Cultura y Deportes.