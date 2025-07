Madrid: la empresa que retira el amianto de un almacén de Doctor Esquerdo defiende que encapsula placas y no desprende fibras

La empresa dMol, encargada de la retirada de amianto del almacén de Doctor Esquerdo 138, ha defendido que encapsula las placas y que no se desprenden fibras.

Así lo ha trasladado en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press dirigida a los vecinos que este lunes, a través de la Asociación Retiro Norte, mostraron su preocupación y exigieron "garantías y medidas de seguridad sanitaria" en una comunicación al Ayuntamiento de Madrid.

Ha descrito como la zona afectada está "completamente cerrada y señalizada" sin "acceso exterior ni personal ajeno", al tiempo que ha apuntado que usan un líquido encapsulante con pulverizador de baja presión antes de manipular las placas.

"Es importante señalar que el material que se va a retirar es "no friable", es decir, que no se rompe o desmenuza con facilidad. Además, antes de retirarlo, este se encapsula, lo que garantiza que las fibras de amianto no se desprendan", ha apostillado la empresa, que además aplica filtros HEPA de la cubierta y suelo al fin de la jornada.

Es por ello, defienden, que no se generará polvo ni dispersión al exterior en esta nave cerrada, aunque han señalado que como en cada obra de demolición se reclama que las ventanas estén cerradas y no se tienda ropa en el exterior y se evite usar piscinas privadas en los trabajos --7 a 13 horas de lunes a viernes--.

A renglón seguido, ha explicado que los acopios de la obra estarán vallados y cerrados y que los residuos se entregan al gestor autorizado con doble encapsulado, saliendo sellados de la obra.

"Se realizarán diariamente mediciones ambientales para aseguramiento de la calidad del aire, así como inspecciones y un informe final tras la finalización de los trabajos", ha proseguido la empresa. Ha matizado que aunque la demolición está previsto que dure cuatro meses, la retirada de fibrocemento es solo de unas tres semanas.

La compañía ha recalcado que es una empresa especializada en procesos de "demolición, descontaminación y desamiantado" y que además tiene certificaciones de gestión, calidad, salud y seguridad.

Ha subrayado que las obras de desamiantado y demolición de la nave se realizan conforme al Plan de Seguridad y Salud elaborado por la empresa contratista, informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid el 4 de junio de 2025 y por el Plan de Trabajo Específico para la retirada de la cubierta de placas de fibrocemento con ref.09/851005.9/25 presentado por la empresa dMol y aprobado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid el 23 de abril de 2025.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid han expuesto a Europa Press que el Área de Obras y Equipamientos convocará a los vecinos esta semana para que puedan plantear sus dudas.