Juzgados más humanos para las víctimas del maltrato

Uno de los daños colaterales de la violencia de género es, sin duda, el sufrimiento que ésta deja en los menores. Los hijos de las víctimas, de forma directa o indirecta terminan también por serlo. A la dolorosa situación que ya viven, hay que sumarle otras inconveniencias derivadas de la situación, como el paso obligado, en muchas ocasiones, por dependencias judiciales, bien para declarar, testificar o realizar cualquier actuación judicial o como meros acompañantes de las víctimas.

Porque, ¿qué pasa con las madres que van con sus hijos hasta los juzgados? ¿Y la cantidad de ellas que no denuncian por no tener con quién dejar a sus hijos o por no querer hacerlo con el agresor? Hasta ahora, aquellas que venían acompañadas de sus hijos dependían de la voluntariedad de los funcionarios para quedarse al cuidado de los menores mientras ellas declaraban, testificaban o lo realizaban distintos trámites judiciales. Esto ya es pasado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la calle Albarracín de Madrid, gracias al proyecto piloto que pusieron en marcha el pasado 1 de octubre.

La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, dentro de su programa de Humanización de la Justicia, ha puesto en funcionamiento, dentro de esta sede judicial, la primera sala para atender a los menores que acuden acompañando a familiares que tienen que realizar distintas actuaciones judiciales y en otras ocasiones, como víctimas de un delito de violencia de género, lesiones y maltrato familiar.

57 menores en dos meses

Desde entonces, 57 menores han pasado por la «sala diver», como la conocen coloquialmente y con la que desde la Fundación Diversión Solidaria tratan de evitar la revictimización de los menores inmersos en procedimientos judiciales en aquellos momentos en los que por unas u otras razones se ven obligados a participar en los mismos.

Este espacio lleno de colores, cuenta con una sala de lactancia, cambiador de pañales, un microondas para poder calentar comida para los menores y todos los juegos necesarios con el objetivo de utilizar la diversión como recurso.

Alba Dorado, responsable de la sala y señala a LA RAZÓN que las edades comprendidas de los menores que han pasado hasta ahora han sido desde un mes hasta los 14 años. «Todo es imprevisible, hay días que no hay ningún niño y otros hasta cinco» y apunta que, «ninguno quiere irse e incluso piden a sus madres volver». Señal, sin duda, de que están haciendo un buen trabajo.

Sala Infantil Juzgados Albarracín, 31 (Madrid) FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

Por su parte, Carmen Martín, directora de Infraestructuras Judiciales de la Comunidad de Madrid resalta que «la idea es que el tiempo que estén en nuestros edificios tenemos que ser capaces de que estén bien y no sufran todavía más».

Por ahora, el horario de apertura de este espacio es de 9:30 a 14:30, que esperan ampliar a la par del Juzgado de Guardia. Semana tras semana analizan todo con el objetivo de hacer un estudio claro y poder sacar un contrato a mayor escala y poder implantarlo en otras sedes judiciales. Un proyecto desconocido, por ahora, pero necesario para ayudar a todas aquellas mujeres que no se atreven a dar el paso a denunciar.

Las denuncias por maltrato se frenaron por la pandemia pero ahora vuelven a subir. Los tres primeros trimestres del año 2021, las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunidad han asistido a 902 víctimas de violencia de género mayores de edad, una cifra superior a la del año pasado, en que se atendieron 825. A estos datos hay que añadir, el importante incremento producido en las asistencias realizadas por las oficinas a menores víctimas de violencia de género a través de la Cámara Gesell ubicada en la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid capital. Este año, las cifras se han multiplicado, según los datos de la Consejería de Justicia e Interior.

Los últimos datos de la Delegación del Gobierno cifran en 12.084 las denuncias por violencia machista en el primer semestre de este año y en 22.500 en 2020, lo que significa que se produjeron más de 60 denuncias al día. En lo que llevamos de año, siete mujeres han muerto en Madrid por violencia machista, según Igualdad.