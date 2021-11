Homenaje a Almudena Grandes: otra pugna ideológica en el Pleno de Madrid

De nuevo, amenaza de pugna ideológica en el Pleno ordinario de Cibeles, que se celebra hoy. Sobre la mesa, el nombre de Almudena Grandes, fallecida el pasado sábado a los 61 años. Por un lado, todos los partidos de la izquierda solicitarán una serie de honores para la escritora madrileña: el PSOE pedirá que una calle y el Paseo de Coches del Retiro lleven su nombre; Más Madrid solicitará también que se dé su nombre a una calle, mientras que Recupera Madrid quiere que, además de ese espacio, la autora de «Los aires difíciles» sea nombrada Hija Predilecta de Madrid.

De momento, PP y Cs no han revelado el sentido de su voto ante estas propuestas, pero el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sí que se ha mostrado partidario «de que haya recuerdo» para ella en Madrid. «La memoria de Almudena Grandes y su familia merece que no haya polémica», afirmó el regidor. Sin embargo, Vox no lo tiene tan claro. Su portavoz del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, adelantó ayer que, «probablemente», su partido no apoye estas propuestas. «No puedo prejuzgar porque no tengo conocimiento de en qué términos se va a presentar esa moción, pero siendo una moción de la extrema izquierda es muy probable que Vox no se adhiera», afirmó Buxadé.

En todo caso, Buxadé subrayó que «una cosa es el pesar por la muerte de una persona y otra distinta hacer política», subrayó. Por eso, insistió en que el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, sí participaría en un minuto de silencio por la escritora si éste se convoca y «si no se politiza». Pero lo que no se puede pedir es «una adhesión a las ideas de la persona fallecida».

Hay que recordar que, tras la muerte de Grandes, un tuit de Vox Vicálvaro, posteriormente retirado, generó una enorme polémica: «Viviste con odio, has muerto con odio», afirmaba el texto.

Orden del día