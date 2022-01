El ‘motín del altavoz’ de los músicos callejeros en el centro de Madrid

Llegó a Madrid desde Buenos Aires en noviembre de 2018 para cumplir con una promesa que le había hecho a su abuelo: cantar flamenco en la capital. Desde entonces, Lukitas Puente –su nombre artístico– es uno de los músicos que, cada día, madrileños y visitantes encuentran en la Puerta del Sol. Sin embargo, es posible que la música de las calles del centro de Madrid se apague para siempre. «El 5 de enero salió una orden del Ayuntamiento que establecía que no se puede tocar con amplificación de sonido», dice el artista a LA RAZÓN. «Si nos quitan los amplificadores, nos lo quitan todo. Porque con el ruido que hay en la calle, en Sol, en Gran Vía, en Callao... simplemente la música no se escucha, porque todo eso suena mucho más alto. Hasta una moto hace más ruido», añade.

Con el objetivo de que el Ayuntamiento retire la ordenanza, Lukitas convocaba ayer una manifestación en la Puerta del Sol en la que, junto a sus compañeros músicos, reivindicaron poder seguir adelante con su modo de vida. «Queremos que se entienda que los músicos somos quienes debemos llegar a acuerdos con el Ayuntamiento y con los vecinos», apunta. De hecho, Puente considera que ese diálogo con «los auténticos músicos de la calle» es fundamental. «Desde la época de Carmena había un grupo que se llama ‘La calle suena’ que venía gestionando estas cosas», dice.

Músicos callejeros reivindican poder utilizar amplificadores en Madrid ante la prohibición del ayuntamiento. FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

«Ellos llegan a acuerdos por nosotros, y deciden cosas que al final no podemos cumplir, como, por ejemplo, cuando nos pusieron que solo podíamos tocar hasta las 21 horas en verano», explica, e insiste en que la solución al problema pasa porque «los políticos y los vecinos nos tengan en cuenta, dialoguen y lleguen a acuerdos con nosotros. No lo hacemos por pasar el tiempo o por darnos a conocer». Tanto es así, que asegura que estos artistas están dispuestos, incluso, a «pagar una cuota como autónomos, lo que sea para que se entienda que es un trabajo».

Auténticos artistas

«También queremos decirles a los vecinos que podemos llegar a un acuerdo», continúa, «aunque tengamos que comprarles ventanas aislantes acústicamente». Sin embargo, es consciente de que no todos los vecinos tienen problemas con ellos. «Hay muchos vecinos y comerciantes que nos han demostrado su apoyo», dice. Tanto es así, que «muchas veces a mí los dueños de bares y restaurantes me invitan a tomar lo que quiera por tocar en sus terrazas. Y esto no solo me pasa a mí, sino a muchos compañeros que son auténticos profesionales de la música».

La anécdota en este sentido le ocurrió a una de estas artistas, que toca el chelo en la calle. «La semana pasada Raphael la vio y la llevó a tocar con él en Callao mientras él cantaba», cuenta. «Casos así hay un montón, porque somos gente profesional. La música no es ruido. Hay quienes tocan cajones, tubos... a lo mejor pueden molestar un poco, pero quienes nos dedicamos a esto profesionalmente hacemos un espectáculo gratis para la gente en el que siempre tratamos, además, de dar un ambiente sano y familiar», asegura. «No pueden querer quitar eso de la calle».