En marcha las obras de remodelación de la Puerta del Sol

Este 2022 comenzaba con algo más que con las campanadas de la Puerta del Sol. Se anunciaba, a principios de año, que un ambicioso proyecto de más de 10 millones de euros remodelaría por completo la emblemática plaza. Hoy, las obras –a las que se les prevé una duración de doce meses– están en pleno funcionamiento. De esta manera, comienza la cuenta atrás para conocer el aspecto final de la plaza, que lucirá totalmente renovada y reconvertida en un espacio peatonal.

Por el momento el tránsito de peatones no se ha visto afectado, ya que se han vallado dos zonas, a los lados de la estatua de Carlos III, para permitir que la gente pueda seguir pasando sin necesidad de rodear el espacio. Lo que no está previsto, sin embargo, es la incorporación de árboles y zonas verdes. Y es que, tal como ha indicado Paloma García Romero, la Puerta del Sol es un Bien de Interés Cultural, y, si bien «se han intentado incorporar el mayor número de árboles», la Comisión Local de Patrimonio no lo ha permitido. Sin embargo, si está previsto que la vegetación se incorpore en calles aledañas. De hecho, el principal objetivo del proyecto es generar un espacio lo más diáfano posible, en el que los quioscos y la propia estatua de Carlos III encontrarán una nueva ubicación. Esta última se trasladará al interior de la única fuente que, una vez finalizadas las obras, presidirá la plaza.

Además, el acceso al pabellón del Cercanías, conocido como la «ballena», será sustituido por una estructura rectangular y transparente, con el objetivo de liberar la visión de conjunto de la plaza. Asimismo, la mítica estatua del Oso y el Madroño, símbolo inequívoco de la ciudad de Madrid, tendrá también una nueva ubicación. Junto a la escultura de Mariblanca, se colocarán a ambos lados de una alineación de bancos dividida en ocho partes, de tal manera que se permita el paso hacia las calles Preciados, Carmen y Montera, que también serán peatonales.