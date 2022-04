Exhibiciones aéreas en Cuatro Vientos: el mejor plan para el domingo

Una ocasión importante para recordar. Este domingo 3 de abril, como siempre, como todos los primeros domingos de cada mes, es posible disfrutar de la mayor colección de aviones históricos en vuelo. El importe de la entrada es un donativo con el que se busca contribuir al mantenimiento del Museo de Aviones Históricos en Vuelo de la Fundación Infante de Orleans. Una de esas raras instituciones que velan por la historia, en este caso aérea, de todos los españoles.

Con todo, el vuelo de los aviones planificados para cada demostración dependerá siempre de que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas (la mayoría no pueden salir con lluvia o con viento excesivos), del estado de los propios aviones (es decir, que no se haya detectado ninguna avería de última hora o durante los entrenamientos del sábado inmediatamente anterior al domingo de exhibición), la disponibilidad de sus pilotos y la de la pista de tierra en el caso de los modelos más antiguos (los que tienen patín de cola y por lo tanto no pueden utilizar la pista de asfalto). En todo caso, la seguridad es lo primero.

Exhibición aérea del museo de aviones históricos en vuelo, Fundación Infante de Orleans FOTO: David Jar

Tras todo este esfuerzo y dedicación está la Fundación Infante de Orleans, un museo de aviones históricos en vuelo cuyo origen se remonta a 1984, cuando un grupo de profesionales de la aviación creó la Sección de aviones Históricos del Aeroclub José Luis Aresti. Para consolidar esta iniciativa se constituyó en 1989 la Fundación, con el objetivo de contemplar la más amplia colección posible de aviones que han jugado un papel prominente en el desarrollo de la aeronáutica española. La colección de aviones de la fundación cuenta en la actualidad con 40 ejemplares de 32 modelos diferentes, que representan un periodo muy importante de nuestra historia aeronáutica, en perfectas condiciones de vuelo. Hablamos de una entidad colaboradora del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica y acreedora del Diploma de Honor de la Federación Aeronáutica Internacional. Además, la Fundación Infante de Orleans amplía su campo de actividad a todas aquellas acciones que tienen por objeto difundir la cultura aeronáutica española.

Exhibición aérea del museo de aviones históricos en vuelo, Fundación Infante de Orleans FOTO: David Jar

Hoy domingo, como decíamos, al ser primero de mes (salvo los meses de enero y agosto), se organiza una exhibición en vuelo por parte de la fundación. La exhibición consta de dos partes, el corralito estático en el que los aviones son expuestos y los visitantes pueden verlos de cerca, hablar con los pilotos y escuchar la visita guiada que se hace por megafonía. Luego, normalmente, a las 12:30 el corralito se cierra, para que los aviones sean arrancados y salgan a volar de 13:00 a 14:00, en distintas formaciones de varios aviones o de vuelos individuales. En algunas ocasiones la fundación termina la exhibición con algún vuelo acrobático.

Exhibicion aerea del museo de aviones historicos en vuelo, Fundacion Infante de Orleans FOTO: David Jar

Una visita a Cuatro Vientos que puede tener también un aliciente especial. Contemplar el «faro» de la aviación española: la antigua Torre de Señales de Cuatro Vientos. Un monumento que hace escasos meses fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Y no es para menos, pues fue testigo de grandes hitos, como los primeros vuelos del autogiro de Juan de la Cierva, precursor del helicóptero, el primer salto paracaidista o de la Patrulla Elcano, que realizó un recorrido aéreo en 1926 entre Madrid y Manila.