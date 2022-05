Mad Cool: Madrid quiere hacer su agosto en pleno julio

Metallica, Placebo, Muse, Imagine Dragons, Pixies, The Killers.... y muchos más, como dirían las promociones añejas. Tras dos años de ausencia por la alerta sanitaria, el Mad Cool 2022 supondrá el regreso de la gran cita del “rockera” no solo de la capital, sino del conjunto de España: la revista New Musical Express (NME) así lo ha reconocido. Como ya es tradicional, contará con un cartel que conjuga las leyendas con los éxitos más recientes, a lo largo de más de 140 actuaciones. Pero aparte de música, “minis” y diversión, se espera que el festival, que volverá a tener su sede en Ifema entre el 6 y el 10 de julio, sea una millonaria fuente de ingresos para el conjunto de la región. De ahí que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya aprobado el patrocinio del Mad Cool con una inversión de 1,08 millones de euros.

Desde el Gobierno que preside Díaz Ayuso, señalan que, en su última edición, celebrada en 2019, se generó un impacto de 53 millones para la economía regional, a pesar de su juventud: apenas cuatro ediciones hasta la fecha. Por ello, consideran clave su “apoyo, vinculado al potencial de atracción turística”. No en vano, el Ejecutivo pretende seguir avanzando en la recuperación del turismo internacional tras la pandemia. De hecho, la última edición del Mad Cool reunió a un total de 186.128 personas, el 30% de los cuales procedía del extranjero. Así, uno de los escenarios llevará el nombre de la Comunidad de Madrid, mientras que la Noria del festival contará con una cabina reservada para mostrar los lugares de mayor interés turístico que se pueden avistar desde se punto. Por otro lado, la región se promocionará en el encuentro como destino turístico, gracias a un punto de información del destino Madrid y su imagen estará visible en todos los soportes publicitarios y acciones de comunicación, con una intensa campaña digital. Todo indica que esta edición de 2022 puede romper los registros: ya se han acreditado 712 periodistas de 29 países, un 67% más respecto a la anterior convocatoria.

No ha sido el único paso que ha dado el Gobierno regional a la hora de promocionar Madrid dentro del circuito internacional de festivales de música. El pasado febrero, la Consejería de Cultura, con Marta Rivera de la Cruz al frente, cerró el desembarco en Madrid en junio de 2023 del Primavera Sound. Fue una adquisición significativa: hasta ahora, se trataba de un festival con sede única en Barcelona y con una gran tradición. Y, si bien no coge el “puente aéreo”, a partir del año que viene será compartido.

Una de las prioridades del Gobierno es que este 2022 se convierta en el año (ahora sí definitivo) de la recuperación del turismo. El último dato oficial del sector, la Encuesta de Ocupación Hotelera, señaló que hasta marzo se había recuperado el 80% del turismo nacional e internacional, (90% del nacional y 60% del internacional). El perfil es de visitantes que siguen sintiéndose atraídos por las propuestas culturales que ofrece la región y que tiene en la propuesta musical uno de sus grandes atractivos.

En esa línea, la Comunidad también va a apoyar el Festival Tomavistas, que se celebra desde hoy y hasta el próximo 21 de Mayo, así como el Festival Brillante, en Chapineria. Ambas citas de música indie y que reúnen a grandes referencias del panorama musical actual (Amaia, Alizzz, Rigoberta Bandini, Suede…). Otra de las citas es el Festival Sesión Vermú, ideadoen plena pandemia para apoyar al sector musical en un momento de dificultad y, sobre todo, a grupos indies que estaban empezando. Con la de este año y hasta el próximo 29 de mayo, esta cita vive ya su tercera edición: 83 conciertos gratuitos de 42 bandas en 18 municipios de la región. Alcalá de Henares; Aranjuez; Buitrago de Lozoya; Bustarviejo; Chapineria; Chinchón; Colmenar de Oreja; Navalcarnero; Nuevo Baztan; Pelayo de la Presa; Rascafría; San Lorenzo de El Escorial; Torrelaguna y Villarejo de Salvanés.

El Complejo de El Águila, antaño ocupado por la antigua fábrica de cerveza y que hoy alberga el Archivo Regional y la Biblioteca Regional, celebrará por su parte Águila Suena . Del 21 al 26 de junio, está cerrando un cartel que reunirá bandas emergentes de la escena madrileña con bandas consolidadas vinculadas e influidas por la música de los 60.

Ya en julio, será el turno de los Clásicos en verano , dentro del festival Escenas de Verano, un ciclo de música clásica en municipios de menos de 2.500 habitantes bajo la dirección de Pepe Mompeán.

Más adelante, del 10 al 30 de septiembre la Comunidad de Madrid ha programado el Trap360&UrbanFest, un festival de Música urbana en el Centro cultural Pilar Miró de Vallecas. Se trata de una propuesta que nace con la intención de visibilizar a la Nueva Escena Urbana de nuestro país. Conciertos, talleres de producción musical, una exposición audiovisual y una mesa redonda con acreditados profesionales de la escena completarán la cita. Y ese mes de septiembre está previsto un festival de Postpunk en colaboración con las Salas de Música en Vivo cuyo cartel se está cerrando.