La nueva caricatura de Sánchez sobre los madrileños: “Estos son los señores con puro de la típica villa...”

Un año después de que José Félix Tezanos, presidente del CIS, alumbrara el célebre “tabernarios” para referirse a cualquier madrileño sospechoso de votar a Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha sido Pedro Sánchez el que ha tirado de tópico para caricaturizar a una parte de los ciudadanos críticos con su gestión al frente del Gobierno de España.

Durante la entrevista que concedió en la noche del jueves en La Sexta, Sánchez fue preguntado por los rumores que existen en torno a la posibilidad de que esté barajando dejar el Gobierno. Fue ahí cuando tiró de tópico: “Pero esto son los cenáculos de Madrid, de la típica villa de Madrid, de los señores con puro que se juntan y que dicen: ‘Bueno vamos a contar que Sánchez se quiere ir porque como va a perder las elecciones’...”. Tras esto, Sánchez negó el escenario de una eventual renuncia por su parte y reiteró su compromiso con el proyecto que lidera al frente de la coalición conformada por el PSOE y sus socios de extrema izquierda. “Me presentaré y espero contar con el apoyo de los militantes”, afirmó.

Me iba ya a dormir, pero he sentido cosas. pic.twitter.com/yF86TA8kXe — Mr. Handsome (@pdrsnche) June 30, 2022

“Me mueve un proyecto progresista que me trasciende a mí. Soy uno más de los millones de personas que somos progresistas. El tiempo que esté como presidente y secretario general del PSOE, lo que haré será trabajar, trabajar y trabajar”, zanjó el presidente. “Tratan de caricaturizar el proyecto político diciendo que estoy por un interés personal”, reprochó el presidente, al tiempo que ha defendido que su intención es “afianzar a España en Europa” y que el país sea “protagonista del fortalecimiento y renacimiento” del continente europeo tras la invasión rusa en Ucrania. En otro punto, preguntado por si tiene intención de llamar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el presidente no aclaró si finalmente lo hará, si bien insistió en que la comunicación “es bidireccional” y que no tiene “ningún problema” en responder a las llamadas.