Ayuso, contra la pinza Moncloa-Bildu: “¿Es radical el que pacta con asesinos o los que lo denunciamos?”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó ayer en un coloquio sobre la libertad en la localidad italiana de Caorle (en la región de Véneto). Se reunió con empresarios para explicarles el «modelo de libertad» de Madrid con el que su Gobierno ha gestionado la pandemia y ha relanzado la economía de la región. Una cita dentro de su agenda exterior en la que Ayuso no obvió temas de actualidad nacional como, por ejemplo, la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática, para la que la coalición PSOE-Podemos ha necesitado los votos de Bildu: «Con los asesinos no se pacta, los nacionalistas son racistas que tratan a los ciudadanos de primera o de segunda y que con el dinero público de todos los ciudadanos dividen a la sociedad».

Ayuso ha relatado en el marco de este coloquio cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado la reescritura de la Transición española con el entorno de la banda terrorista ETA: «¿Quién es el radical aquí, quien lo hace o quien lo describe, quien pacta con los terroristas o los que lo denunciamos? Pero es que está negociando también la justicia española, el Poder Judicial, con los nacionalistas… ¿Quién es el radical aquí, el que pacta con los nacionalistas y destroza España o los que lo denunciamos?» A juicio de la presidenta madrileña, desde Moncloa intentan «que los demás no podamos debatir sobre nada». E insistió en que actualmente «hay un falso debate sobre la moderación porque yo busco como pensamiento liberal entenderme con el que piensa distinto, yo no quiero imponerle nada a nadie. Es más, ninguna de mis políticas es para imponer nada, yo hago política en positivo, en construcción, pero son los radicales los que utilizan los silencios cuando hay una situación que es una injusticia, un abuso». Aseguró que «lo que quiere el radical extremo es que mires para otro lado y si tú lo denuncias entonces eres tú el que se supone que eres el extremo». Por eso, lanzó otra pregunta: «¿Quién es el extremista, los que utilizan siempre esos argumentos, dividen enfrentan, imponen? Y si tú dices las cosas como son, con la verdad por delante…eso les incómoda. Los totalitarios utilizan luego todas las campañas de descrédito para que tú no te puedas defender».

Según informó la Comunidad de Madrid a través de una nota de Prensa, Ayuso repasó las líneas fundamentales de su Gobierno «a la hora de gestionar la pandemia, conjugando la vida y la economía, para poder lograr la recuperación». Algo en lo que insistió tanto en un encuentro con empresarios y emprendedores como en el coloquio en Caorle. Entre otros puntos, Díaz Ayuso detalló cómo se construyeron dos hospitales públicos en tiempo récord para pacientes COVID, convirtieron a la hostelería, a la restauración y a los comercios en «aliados» y se apeló a la población con información a la responsabilidad individual. «Nosotros propusimos medidas creativas, creo que pocas administraciones han hecho tanto en ese sentido, para intentar evitar cerrar porque los cierres son un fracaso, es un abuso de poder», indicó. En la misma dirección, informan desde Sol, destacó la política de bajada de impuestos y reducción de burocracia que se ha aplicado en Madrid para avanzar tras estos meses contra el COVID. «Hay que procurar unos servicios públicos de calidad donde la educación, la sanidad o los transportes consiguen que haya una igualdad de oportunidades y unas garantías, pero cuando los impuestos son confiscatorios y excesivos ocurre lo contrario», advirtió.