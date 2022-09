Ayuso pregunta a Sánchez: “Cuando controlas todo y no ilusionas, ¿quién es el hombre blandengue?

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en la mañana de este sábado en la XXV Interparlamentaria de los populares en Toledo. En su intervención, ha lanzado duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha reivindicado el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo como “alternativa política” a la coalición PSOE-Podemos. Una alternativa que, según Ayuso, está “más fuerte que nunca”.

Según la presidenta madrileña, Sánchez “es tan autoritario que no se nos permite ni siquiera ser la alternativa política, no admiten oposición. Les conviene la tensión y siempre por lo mismo, porque son autoritarios, porque son chapuceros y porque no tienen motivos para llamar a las urnas con alegría, con ilusión, con bravura, que es como a los españoles nos gusta hacer las cosas”.

Y ha querido lanzar una pregunta al presidente del Gobierno en torno a la polémica campaña del Ministerio de Igualdad alrededor del “hombre blandengue”: “Cuando tienes todas las instituciones bajo tu cuerda, cuando no ha quedado libre ni siquiera el hipódromo, cuando tienes todo bajo tu control… cuando tienes Indra, el CNI, la televisión, las encuestas, la publicidad, la propaganda más bien… cuando tienes todo bajo tu mano y no eres capaz de llenar de ilusión absolutamente nada en política ¿quién es el hombre blandengue?”.

Frente al proyecto que representa Sánchez, Ayuso ha reivindicado el PP como “el partido de la apertura, de la luz y no somos el partido de la miseria, el partido al que le gusta fomentar la miseria para trocearla y vivir de ella después con las pancartas y en los telediarios… porque lo que queremos es que los ciudadanos sean libres, que sean prósperos y que tengan sus propios proyectos”. Y es que, ha añadido Ayuso, “ante los hombres blandengues, lo que queremos decirles es que el partido de la vida, de la alegría, de la libertad, de la prosperidad, ha venido para estar más fuerte que nunca, para hacerlo de la mano del presidente Alberto Núñez Feijóo y por muchos apagones que intenten provocarnos, vamos a ser esa alternativa que dé alegría y que esté la altura de este gran país”.

Ayuso ha cargado también por el incremento en el gasto de autobombo aprobado desde Moncloa: “158 millones de euros en propaganda en 2022, otros 53 millones en propaganda en el año 2023 para intentar recordar que el presidente no se equivoca… tanto dinero para demostrar que son puro autoritarismo. Son ustedes (el Gobierno) los que tienen que aplicar las recetas y somos nosotros los que tenemos que ser una alternativa política a tanto desmán”.