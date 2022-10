Gastrocanalleo: Madrid ‘la nuit’ se come (y se bebe)

Decía Patti Smith, allá a finales de los años 70, que la noche pertenecía a los amantes. Cuarenta años después, este humilde escribiente apostilla que sería más correcto decir que la noche es para los que disfrutamos de la gastronomía y de la buena bebida. No les hablo de comer cualquier cosa y entregarse furibundamente a Baco sin tino y criterio. Ya no tenemos edad para eso. Les digo que en Madrid hay un creciente número de locales para los que gustan de enredarse un poco y celebrar la vida sin renunciar a una buena cena. ¿Por qué no disfrutar de la noche en un local festivo y en el que su paladar, y su hígado, con moderación, también lo pasen bien? Les traemos algunos locales imprescindibles para ello.

Los reyes gastro de la noche matritense son los locales del grupo SLVJ. El más popular es el de Velázquez, en el hotel Bless, aunque dentro de la capital tienen también el de Galería Canalejas, su espacio más gourmet, con unos tequilas de lo más interesantes, por cierto. ¿Que andan ustedes por La Moraleja? Pues también hay uno, en plena plaza. En cualquier caso, siempre son espectaculares espacios donde artistas y bailarines crean un ambiente divertido, singular y nada ordinario, lo que se agradece mucho, porque hay que ir a los sitios por la carne que a uno le ponen en el plato, y no fuera de él: a ver si se enteran algunos de que el destape por el destape ya no es cool, como dicen los chavales hoy día.

De los mismos propietarios, pero con un aire circense, nos encontramos Arrogante, un italiano en el que pastas caseras y frescas, deliciosas pizzas y platos llenos de sabor y apegados al recetario tradicional se modernizan con toppings y detalles con un toque de osadía que no desvirtúan, sino que ensalzan el resultado. Ojo a los postres, que son una preciosidad deliciosa. Y claro está, todo ello en un local exquisitamente onírico, con reminiscencias circenses (hay hasta un tiovivo con caballitos móviles). Por la noche, el coreógrafo Álex G. Robles (más de 30 años de experiencia en sitios como el Royal Albert Hall de Londres) coordina trece números en los que acordeonistas, cantantes de ópera, magos y personajes inspirados en la Divina Comedia sumergen al comensal en una atmósfera irrepetible.

No para comer (aún), pero sí para beber bien y danzar hasta que los pies se pongan en huelga, es el divertidísimo Toy Room, una discoteca que forma parte de la marca internacional que funciona en doce ciudades de todo el mundo fundada por Jordan Rocca. Este hercúleo genovés, de 41 años, se ha montado un espacio divertidísimo, pero con un enfoque que enamora a los angustiados padres de los jóvenes y no tan jóvenes: aquí se combaten los malos hábitos y se ensalza la vida sana. Eso no está reñido, claro, con pasarlo bien ni beber con mesura: Jordan tiene una selección de tragos sumamente cuidada. Tipo formado en cuerpo y mente, tiene una agenda con los teléfonos más codiciados: futbolistas, artistas y celebs varias se cuentan entre sus amistades. Y ojo, porque junto a Lewis Hamilton y Leo Dicaprio, es propietario de una cadena de hamburguesas veganas plant-based llamada Neat Burger, que tiene locales en Londres y Nueva York y que próximamente desembarcará en España.

Otro sitio para el gastrocanalleo es Nômadâ, ubicada en el edificio brutalista (y brutal) del número 41 de Serrano. Detrás de una mole de hormigón encontramos una jaima de verdadero lujo, rodeada de abundante vegetación y fuentes de agua, con una bonita terraza con barra, sishas y sofás para olvidarse de todo. Bailarinas que evocan el embrujo oriental, cócteles basados en los viajes de Marco Polo y una discoteca conectada con el restaurante, Ishtar, con ambientazo. ¿Y lo gastro? Una carta de raíces árabes y mediterráneas e inspiración andalusí. No se pierdan la selección de hummus, pizzas morunas y carnes con aromas del desierto.