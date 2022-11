El espectáculo que mezcla gastronomía y música en Madrid y que no debes perderte

Si no han asistido, seguro que están deseando acudir al espectáculo del que todo el mundo habla. Sobre todo, porque sales con tal buen rollo, que dura días, los mismos que sigues tarareando los temazos uno por uno. Así que sí, si durante el puente de diciembre no tiene planeado abandonar la capital, sepa que del jueves 1 de diciembre al domingo 11 no hay mejor planazo que devorar una divertida experiencia, que acoge música en directo y un buen espectáculo rompedor, además de una propuesta «street food» para comer con las manos. Porque sí, WAH! es el «show» más vibrante, impactante, sonoro e innovador al que jamás habíamos acudido, ya que consigue emocionar y conmover a través de la música y su original performance gastronómica. Tal es el éxito, que los resultados hablan por sí solos: más de 150.000 espectadores de todas las edades y distintas nacionalidades han disfrutado de un montaje tan único y divertido, que los hay que han repetido. El montaje despliega unos efectos audiovisuales únicos en Europa al contar con una pantalla de más de 300 metros cuadrados de led en una puesta en escena en la que no se ha escatimado en la elección de artistas. Entre ellos, los mejores músicos, grandes bailarines y las voces más prodigiosas del momento.

WAH! Dónde Ifema Madrid. Precio desde 34 euros. wahshow.com

Asimismo, WAH! se ha convertido en el lugar favorito de empresas nacionales y extranjeras para organizar sus convenciones y celebraciones. Incluso, MasterChef y El Hormiguero, entre otros programas, han empleado el espacio como plató. Dicho esto, ¿sabían que después de once meses, WAH! es el único «show» permanente en la capital? Es el lugar idóneo en el que escuchar buena música, comer bien y bailar. La diversión como ingrediente principal. La historia de WAH! surge de la prohibición de la música. A partir de ahí, suceden una serie de acontecimientos a lo largo de una experiencia bestial dividida en tres actos.

El primero acoge un «food hall» de 2.000 metros cuadrados donde disfrutar de una performance gastronómica con actuaciones en vivo, un espectáculo al más alto nivel artístico y visual, y un «after party» en el que seguir celebrando la música. A lo largo de éste, visitamos una cocina en formato «finger food» viajera y divertida, en la que descubrir esos sabores típicos de un mercado asiático. Prueben el sushi, el bao de rabo y la ternera al curry rojo. En la ruta por México con el paladar, destacan bocados tan representativos como los tacos al pastor con lima con sus totopos con guacamole y las quesadillas. ¿Por qué no un ceviche? ¿O un «pullet pork» en versión wrap? En un paseo por Manhattan, lo suyo es pedirse un hot dog o el trío de hamburguesas, preparadas al momento, que nada tienen que envidiar a las originales. Quienes prefieran comer alguna preparación más «healthy», suyo debe ser el hummus con verduritas baby. Incluso, el wrap vegano y la ensalada caprese, entre otras delicias a degustar antes del show, sin olvidar el tan nuestro jamón ibérico.

Con «aftershow»

Para aquellos que quieran vivir la experiencia de forma más personalizada, tienen a su disposición un área VIP con mesas y acceso privado al Theatre con un menú degustación por 60 euros, con bebidas incluidas y atención personalizada para saborear la oferta y el montaje de una forma única. Y, para quienes se queden con más hambre, el tercer acto acoge el «aftershow», una propuesta para quienes quieran seguir disfrutando de la noche con más actuaciones en directo y la música de un dj para bailar cóctel en mano. Pero antes de todo esto, debemos devorar el segundo acto en el que transitamos por la historia de la música, que bien podría ser la «playlist» de su vida (Precios: Live Table: desde 118 euros; mesa vip: desde 79; mesa: desde 64; y butaca «premium»: desde 34 euros.

BAO DE RABO DE TORO-WAH