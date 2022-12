Los médicos de Atención Primaria de Madrid deciden mantener la huelga indefinida con el mismo formato: todos los días

Los médicos de Familia y pediatría de Atención Primaria de Madrid, han decidido esta tarde mantener la huelga indefinida que empezaron el pasado 21 de noviembre con el mismo formato, es decir, todos los días, después de que se hubieran barajado previamente otras opciones como la huelga un día a la semana hasta el mes de abril, aprovechando la cercanía a las elecciones de 2023 o incluso una huelga de celo encubierta en un audio que filtró y que ha generado un profundo malestar.

Lo confirmó la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, quien refirió en en la reunión que mantuvo el comité de huelga con los profesionales se expuso el estado de la negociación y las propuestas de la Consejería. “La valoración de los médicos ha sido continuar con la huelga indefinida todos los días. No les parece suficiente lo que hace la Administración y no confían en que esto sea el inicio del cambio de la gestión de Atención Primaria para dar una atención digna y de calidad a los pacientes y para que no sigamos perdiendo profesionales.

Previamente, a la salida del encuentro, Isabel Vázquez Burgos, médico de Familia del centro de salud Numancia, confirmaba el fracaso de la reunión con Sanidad: “No hemos llegado a un acuerdo pero hemos dejado un tiempo para analizar las variables que nos están comunicando. Hemos tenido un acercamiento en relación con el tema de la sobrecarga de los médicos, pero seguimos sin tener una respuesta sobre los incentivos para que los profesionales se queden y los residentes elijan la Atención Primaria. Ahí hemos tenido un escollo que no hemos logrado vencer y vamos a analizarlo por ambas partes”.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no ocultó su malestar por el contenido del audio que se conoció antes de comenzar la negociación prevista para el día de ayer. El consejero da por rota las negociaciones y pidió a los del miembro del comité de huelga que den explicaciones a la ciudadanía por la “gravedad” de las afirmaciones.