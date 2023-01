La familia de Sandra Bermejo dará el último adiós a la joven en Alcalá de Henares

Desde el 8 de noviembre, cuando se dio la voz de alarma sobre su desaparición, son muchos los que buscaron a Sandra Bermejo en el entorno del Cabo Peñas, en Asturias, región a la que se había trasladado a vivir. Ahora, tras localizar su cuerpo, toca darle sepultura. Sandra había estudiado en el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares, y su familia quiere darle su último adiós en un lugar muy cercano a su centro de estudios. Este homenaje se celebrará el próximo sábado 14 de enero, entre las 17:00 y las 21:00 horas, en el Complejo El Olivar de la ciudad complutense.

Zona de Cabo Peñas, cerca de Avilés FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Así lo ha publicado su hermano Raúl en Instagram donde afirma que “os vamos a recibir con los brazos abiertos para poder daros las gracias en persona por haber estado junto a nosotros durante todos estos días. No hace falta decir, que quien no pueda o no se sienta cómodo, no pasa nada por no venir, ya que cada uno es libre. Siempre la vamos a llevar en el corazón”.

Por otra parte, el Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares emitió un comunicado, el pasado 5 de enero, en el que lamentaba profundamente la muerte de Sandra Bermejo, «ex alumna de nuestro Colegio y cuyo recuerdo es imborrable para todos. En nombre de toda la Comunidad Educativa, transmitimos nuestras condolencias a su familia y allegados, acompañándoles en estos momentos de inmenso dolor».

La desaparición de Sandra

La joven de 32 años era psicóloga y vivía en Gijón desde 2020. Su pista se perdió el 8 de noviembre alrededor de las 17:00 horas en un aparcamiento cercano al faro del Cabo de Peñas.

El pasado 4 de enero, el laboratorio territorial de Biología-ADN de La Coruña confirmaba que los restos humanos, localizados el 23 de diciembre en las inmediaciones del Cabo de Peñas, eran compatibles con el perfil genético Sandra Bermejo.

Fueron 57 días de búsqueda que contó con la familia de Sandra que se había desplazado hasta Asturias para ayudar en lo necesario. Por desgracia, el día antes de Nochebuena el mar devolvió el cuerpo a la orilla.